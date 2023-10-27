Испытание для ЕС: на саммите в Брюсселе достигнут первый компромисс после нападения на Израиль

По информации журналистов, лидеры стран ЕС пришли к компромиссному решению о предоставлении гуманитарной помощи Сектору Газа, но пока не разработали механизм передачи замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Странам ЕС все же удалось выработать общую линию по конфликту на Ближнем Востоке на саммите, который проходит в Брюсселе 26-27 октября. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ситуации, резко изменившейся после последней неформальной встречи лидеров стран ЕС в испанской Гранаде, присутствующие политики подчеркнули чрезвычайную важность сохранения единства.

"Это оказалось непросто, учитывая разную историю европейских стран и их степень ответственности перед Израилем. Позицию ЕС, обусловленную сильнейшим за десятилетие обострением конфликта на Ближнем Востоке, лидеры обсуждали за закрытыми дверями четыре часа подряд", — отметили в издании.

По информации DW, страны Евросоюза "в самых жестких выражениях" осудили палестинскую радикальную исламистскую группировку ХАМАС за террористические атаки в Израиле, назвав "особо прискорбным преступлением" использование мирных жителей в качестве живого щита.

Кроме того, ЕС повторил призыв к ХАМАСу, который официально классифицирует группировку как террористическую организацию, немедленно освободить всех заложников. При этом лидеры стран Евросоюза отметили право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом.

"У Израиля нет будущего, если он не сможет победить ХАМАС. Израилю необходимо восстановить сдерживающий фактор", — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Главный компромисс — гуманитарная помощь

Как пишет DW, главным камнем преткновения стала формулировка относительно гуманитарной помощи для Сектора Газа.

"Ни один из лидеров не был против предоставления гуманитарной помощи жителям Сектора Газа, однако перед ними стояла задача сформулировать условия для ее предоставления. Звучали три варианта: "прекращение огня", "гуманитарная пауза" и "гуманитарные паузы", — подтверждает издание.

Дискутировались разные точки зрения: от "неважно, как это называется, главное — доставить помощь" до "все фантазии о прекращении огня или перемирии ведут к тому, что ХАМАС чувствует в себе силы продолжать этот жуткий террор".

"Если вы просите о перемирии, это означает, что Израиль не может себя защищать. Поэтому фразы "прекращение огня" в тексте не будет. Но все 27 стран согласны, что гуманитарная помощь должна поступать в Газу, причем, в гораздо больших количествах — это приоритет номер один", — заявил Рютте.

В конце концов компромисс нашли, и лидеры ЕС призвали к оказанию помощи нуждающимся, задействуя "все необходимые меры, в том числе гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд".

Однако главы государств и правительств подчеркнули, что Израиль — единственное демократическое государство в регионе, и поэтому на нем лежит особая ответственность за обеспечение жителей Сектора Газа всем необходимым.

"Не дать отвлечь от Украины"

Несмотря на новый очаг конфликта, приоритет ЕС — и дальше поддерживать Украину. С таким посланием на саммит приехали почти все лидеры, пишет DW.

"Цель ХАМАСа — чтобы конфликт распространился как можно шире. И в других частях мира есть люди, которым это тоже выгодно, потому что это отвлекло бы от Украины. Очень важно, чтобы мы не попали в эту ловушку", — отметил премьер Ирландии Лео Варадкар.

Председатель Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что для ЕС сейчас ключевой приоритет — показать, что он поддерживает Украину, а также найти способы предоставить ей больше помощи.

Поэтому на повестке дня стояла тема замороженных активов РФ, однако, по информации дипломата одной из стран Евросоюза, ни одно из предложений о том, как их использовать для восстановления Украины, до сих пор не получило достаточной поддержки в Совете ЕС.

"Ущерб, нанесенный Украине, зафиксирован в реестре военных преступлений в Гааге. Украина имеет претензии к России, а мы признаем, что Россия имеет претензии к нам, потому что у нас находится ее собственность. Поэтому мы урегулируем эти две претензии, а после окончания войны Россия или олигархи могут обратиться к нам и если что-то останется после выплаты репараций Украине, урегулировать это между собой", — предложила механизм премьер Эстонии Кая Каллас.

Она считает, что крайне важно использовать эти активы в интересах Украины и не прибегать к средствам налогоплательщиков, потому что они нужны на другие цели, например на вооружение.

Напомним, Фокус писал, что Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по Сектору Газа, приостановив при этом поставки воды, электричества и топлива. Как заявил еще 12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац, ни о какой гуманитарной помощи Газе не может быть и речи до тех пор, пока ХАМАС не освободит израильских заложников.

Кроме того, Фокус сообщал, что Израиль объявил вокруг Сектора Газа запретную зону и сообщил, что нанесет удар по всем, кто будет пытаться оказывать в этот регион какую-либо помощь.

Также Фокус подчеркивал, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: Украина достигла больших успехов на пути к вступлению в Европейский Союз. Об этом она сообщила во время выступления в Европарламенте.

К тому же Евросоюз и США не должны допустить того, чтобы Российская Федерация заморозила войну на территории Украины, ведь это будет иметь плачевные последствия. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Институте Гудзона 19 октября.