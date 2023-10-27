Словакия не должна оказывать Украине помощь, но оружие продавать может, — спикер парламента

Спикер парламента Словакии Пеллегрини высказался за то, чтобы продолжать выполнять военные заказы, сделанные на коммерческой основе.

Обязательство нового правительства Словакии прекратить военную помощь Украине должно повлиять только на военные поставки, а не на коммерческие продажи. Об этом 27 октября заявил спикер парламента и лидер второй по величине правящей партии "Хлас" Петер Пеллегрини, сообщает Reuters.

Пеллегрини выступает за продолжение выполнения заказов, сделанных на коммерческой основе.

"Если кто заказывает и оплачивает эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", — заявил он.

Издание отмечает, что оборонная промышленность Словакии, наряду с другими странами Центральной и Восточной Европы, получила развитие на фоне усилий по оказанию помощи Украине в борьбе с российским вторжением.

Правительство Словакии выступило против военной помощи Украине

Недавно избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. По его словам, словацкая армия должна подумать о собственных запасах боеприпасов и запасах оружия.

Также Роберт Фицо относительно поддержки нашей страны выразил мнение перед лидерами Европейского союза, что пакет помощи в размере 50 миллиардов евро для Украины должен быть предоставлен с обязательными гарантиями, исключающими возможность мошенничества или нецелевого использования средств.

Напомним, что недавно Фицо подчеркнул, что он не намерен поддерживать "никакие санкции" в отношении России в рамках Европейского Союза, пока не будет проведена оценка потенциальных последствий этих санкций для стран-членов ЕС. Он сообщил об этом в ходе выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.

5 октября Фокус сообщал, что президент Словакии выступила против нового пакета помощи Украине. Зузана Чапутова считает, что игнорирование позиции партии Роберта Фицо Smer-SD, победившей на парламентских выборах, "создало бы досадный прецедент на будущее".