Дошло до рукопашных схваток: пограничники рассказали подробности штурма Андреевки (видео)
Бои за посадку возле железной дороги, которая проходит через три села, оказались самыми ожесточенными.
Село Андреевка вблизи Бахмута освободили после нескольких месяцев боев. Пограничники, привлеченные к операции, рассказали подробности боевых столкновений с оккупантами. На YouTube Государственной пограничной службы Украины опубликовано видео.
Бойцы структуры вместе с воинами 3-й отдельной штурмовой бригады участвовали в боевой операции. Под постоянным огнем противника украинские защитники штурмовали и удерживали позиции.
"Не было такого дня без штурмов", — рассказал военный под псевдонимом "Бантик".
Штурмовали посадку возле железной дороги, которая проходит через три села. В этой локации были самые ожесточенные бои. По его словам, дошло даже практически до рукопашных столкновений.
Военный отметил бойца с псевдонимом "Дамбо". "Бантик" дал собрату гранату и приказал бросить в сторону россиян, но тот побежал прямо на позиции оккупантов. Впоследствии украинский герой швырнул ее в траншею. Граната попала в голову российского захватчика.
"Они разлетелись", — пояснил "Бантик".
Освобождение Андреевки
14 сентября в Министерстве обороны Украины заявили об освобождении Андреевки Донецкой области. Однако в командовании Третьей Отдельной штурмовой бригады заявили, что это заявление не соответствует действительности. В частности, в районах Клещеевки и Андреевки еще продолжались бои, а информацию об освобождении населенного пункта 3 ОШБр назвала ложной и преждевременной. В бригаде отметили, что подобные заявления являются вредными и теми, которые несут угрозу для жизни личного состава.
Уже 15 сентября в Генштабе ВСУ подтвердили освобождение Андреевки. 18 сентября бойцы Третьей Отдельной штурмовой бригады подняли украинский флаг над селом.
18 сентября стало известно, что украинские штурмовики полностью уничтожили 72-ю ОМСБр РФ во время боев за Андреевку и Клещеевку под Бахмутом. В частности, бойцам удалось ликвидировать командира разведки 72-й ОМСБр РФ, всех командиров батальонов, большинство личного состава и офицеров.
Напомним, 3 ОШБр сообщила подробности зачистки подходов к Андреевке. Штурмовики отбили лесополосу возле Андреевки, уничтожили десять оккупантов и ранили еще восемь.