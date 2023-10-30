Украинцам не нужно ехать за границу из-за возможных блэкаутов, — нардеп

Россия не оставит попыток разрушить украинскую энергосистему и оставить украинцев без света и тепла. Впрочем, в этом году Украина лучше готова к ударам врага, чем в прошлом.

Несмотря на вероятные атаки России по украинской энергосистеме и возможные блэкауты народный депутат Сергей Нагорняк не видит причин для выезда из Украины. Впрочем, он предупредил, что к этой зиме необходимо быть готовым и подготовить свои дома. Об этом Сергей Нагорняк рассказал в интервью Telegraf.

"Я не вижу никаких причин для выезда из Украины. Украинцы уже пережили далеко не простую зиму. И я думаю, что в первую очередь психологически и морально мы уже знаем, что такое блэкаут. В Украине люди всех возрастов, от детей до пенсионеров, имеют знания о генераторах и способах их заправки. И как быть 6 часов или 2–3 суток без света", — рассказал нардеп.

Нагорняк не исключает вариант отсутствия электроснабжения в случае ударов по энергосистеме. В то же время он отмечает, что критическая инфраструктура подключена к генераторам большой мощности, что позволит подавать тепло в квартиры городского населения.

Несмотря на это, депутат рекомендует приобрести генератор, а при наличии — проверить его техническое состояние и провести обслуживание. Он отметил, что в этом году Украина лучше готова к ударам России. В частности, ПВО стала мощнее, украинские военные имеют большой опыт по сбиванию ракет и дронов, а в область создали мобильные группы для сбивания вражеских дронов-камикадзе.

"Если семья имеет возможность приобрести генератор, то это лучше сделать. Или если остался с прошлого года, то хотя бы его проверить — провести техническое обслуживание, заменить масла и иметь в запасе топливо. Если есть возможность сделать дополнительное утепление, то это тоже надо сделать. Но критически чего-то такого, чего мы не переживем, точно не будет", — отметил Сергей Нагорняк.

Угроза отключения света

10 октября прошлого года Россия нанесла первый массированный удар по украинской энергосистеме, что привело к массовым отключениям электроснабжения. Россия не оставила планов оставить Украину без света и тепла, поэтому этой зимой ситуация с обстрелами может повториться.

Так, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказывал, что в результате обстрелов было разрушено немало объектов энергетики, которые невозможно восстановить за такой короткий промежуток времени. Поэтому украинцам нужно быть готовыми к сложной зиме 2023–2024.

Под угрозой блэкаутов могут оказаться центральные регионы Украины, а также регионы на востоке и юге. По худшему сценарию электроснабжение может отсутствовать 5–6 дней.

Тем временем в Минцифре рассказали, что готовятся к отключениям электроэнергии и вместе с интернет-провайдерами закупают аккумуляторы для системы резервного питания и бесперебойной работы интернета. Мобильные операторы уверяют, что подготовились к сложной зиме.