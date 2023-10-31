Приходилось жертвовать: в ССО раскрыли детали авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе (видео)
По словам генерал-майора Виктора Хоренко, у Украины ранее не было опыта проведения подобных операций, поэтому все проблемы решались уже после их начала. Всего вертолеты осуществили успешных 7 рейсов.
Командующий Сил специальных операций (ССО) генерал-майор ВСУ Виктор Хоренко раскрыл ранее неизвестные детали об авиапрорыве на "Азовсталь" в Мариуполе, который уже был практически захвачен россиянами. Об этом он рассказал в интервью ТСН, которое было опубликовано 30 октября.
По его словам, украинским вертолетам тогда удалось совершить семь рейсов и каждый из них закончился успешно. Более того, в те моменты параллельно проводились несколько других операций.
"Я очень хорошо помню эти моменты, когда были первые рейсы и как они планировались. Это были трудные решения. Когда мы общались с пилотами, комбригами и командующими армейской авиации, они нам помогали планировать эти полеты на "Азовсталь". Было удачных семь рейсов. В каждом полете участвовало разное количество вертолетов. Мы изучили обстановку, противника, радиоэлектронную обстановку и планировали маршрут", – заявил Виктор Хоренко.
Отдельно командующий ССО добавил, что у украинской стороны ранее не было опыта проведения операций такого типа, поэтому приходилось разбираться со всеми нюансами непосредственно во время нее.
Одна из ключевых проблем была в том, что вертолет не мог поднять то количество груза, которое было нужно украинским защитникам на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, поэтому приходилось чем-то жертвовать. Нужно было выбрать, что загружать: боекомплект, медикаменты, средства связи или людей, которые готовы отправиться на окруженный противником завод и помогать.
"Когда тебе привозят боекомплект, который ты должен загрузить, и Редис, с которым напрямую поддерживали связь, говорит, что ему в настоящее время необходимо. У тебя 15 тонн груза, а один вертолет может около двух тонн взять. Там есть определенные нюансы. Кроме того, еще была доставка людей, мотивированных бойцов, которые в то время могли работать и поддерживать", — продолжил Виктор Хоренко.
Также были сильные ограничения по времени. Операции осуществлялись в режиме полного радиомолчания, а на выгрузку было не более 10 минут. Мотивация ВСУ и украинских граждан сыграла не последнюю роль, ведь разгрузка рейсов занимала до 5 минут, после чего загружали раненых в тяжелом состоянии.
"Было несколько историй, мало кто о них знает. Как люди, специалисты высокого профиля, вылетали, работали там и определенными рейсами умудрялись возвращаться", — заявил Виктор Хоренко.
За семь рейсов всего один украинский военный попал в плен к россиянам, но его уже успели обменять обратно.
Напомним, 20 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отметил героизм пилотов, доставлявших еду на "Азовсталь". По его словам, украинские летчики рисковали жизнью, неделями доставляя все необходимое на "Азовсталь" и вывозя раненых. При этом они отдавали себе отчет в том, что могут не вернуться обратно.