Туннельная война: ЦАХАЛ вступил в бой с боевиками ХАМАС в подземном городе Газы

По словам Рика Бреннана, главы регионального управления ВОЗ, в Секторе Газа сейчас "катастрофа поверх катастрофы". Он подчеркнул, что потребности в области здравоохранения растут, а способность международных организаций их удовлетворить быстро снижается.

Израиль заявил во вторник, 31 октября, что силы ЦАХАЛ атаковали боевиков ХАМАС внутри обширной сети туннелей исламистов под Сектором Газа после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил призывы к прекращению боевых действий, чтобы облегчить гуманитарный кризис в палестинском анклаве. Об этом сообщает Reuters.

Как подчеркивают эксперты агентства, туннели являются ключевой целью для Израиля.

"За последний день объединенные боевые силы ЦАХАЛа поразили около 300 целей, включая противотанковые ракетные комплексы и ракетные пусковые установки под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных туннелей, принадлежащие террористической организации ХАМАС", — заявили в Силах обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Однако боевики ответили противотанковыми ракетами и пулеметным огнем, добавили в ведомстве.

"Солдаты уничтожили террористов и направили военно-воздушные силы для нанесения ударов в режиме реального времени по целям и террористической инфраструктуре", — заявили в ЦАХАЛе.

Свидетели сообщили, что в понедельник, 30 октября, израильские силы атаковали главную дорогу Сектора Газа с севера на юг и сам город Газа с двух направлений. При этом Израиль заявил, что освободил из плена ХАМАС своего солдата — Ори Мегидиш, похищенную боевиками ХАМАС 7 октября.

Вооруженное крыло ХАМАСа — бригады "Аль-Кассам" — заявили, что рано утром 31 октября боевики столкнулись с израильскими силами, "вторгшимися в южную ось Газы". По информации боевиков, они в ответ нанесли удары по двум израильским танкам и бульдозерам на северо-западе Сектора Газа.

Reuters сообщает, что агентство не смогло подтвердить эту информацию. Израильские военные также не предоставили немедленных комментариев.

Единственное, что отмечает агентство, так это то, что относительная осторожность, с которой израильские войска захватывали и охраняли участки территории в первые дни наземных операций в Секторе Газа, контрастирует с последними тремя неделями неослабевающих воздушных ударов по средиземноморскому анклаву, а также с предыдущими наземными наступлениями Израиля в этом регионе.

Ситуация с заложниками и пострадавшими — что известно

Вооруженная исламистская группировка, управляющая Сектором Газа, на утро 31 октября освободила четырех гражданских лиц из 239 заложников, которые, по информации Израиля, были захвачены 7 октября. Предполагается, что многие из них удерживаются именно в сети туннелей ХАМАС.

Органы здравоохранения Газы заявляют, что с 7 октября в результате израильских нападений погибли 8306 человек, в том числе 3457 несовершеннолетних.

Официальный Иерусалим не комментирует информацию о жертвах среди гражданского населения Газы.

Растущее число погибших вызвало призывы США, главного союзника Израиля, других стран и ООН к паузе в боевых действиях, чтобы позволить большему количеству гуманитарной помощи достичь анклава.

"Призывы к прекращению огня — это призывы к Израилю сдаться ХАМАСу, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдет", — заявил Нетаньяху в телевизионном выступлении.

В понедельник, 30 октября, ХАМАС опубликовал видео, на котором видно троих заложников, захваченных исламистским движением 7 октября.

"Женщины, которых Нетаньяху назвал Елена Трупаноб, Даниэль Алони и Римон Киршт, сидели бок о бок у голой стены, и Алони адресовала премьер-министру гневное послание. Нетаньяху осудил видео как "жестокую психологическую пропаганду" и заявил, что наземная кампания Израиля создала возможности для спасения заложников", — заметили в издании.

Военные специалисты подтвердили Reuters, что израильские силы в наземном наступлении продвигаются медленно, отчасти для того, чтобы оставить открытой возможность того, что боевики ХАМАС будут вести переговоры об освобождении заложников.

Гуманитарная катастрофа в Секторе Газа — детали

По данным представителей ООН, приводит цифры агентство, более 1,4 миллиона гражданского населения Газы, составляющего всего около 2,3 миллиона человек, остались без крова.

"В осажденный анклав прибыло значительно меньше грузовиков с гуманитарной помощью, чем необходимо, а гражданский порядок нарушен: люди штурмуют склады ООН в поисках еды", —- констатирует Reuters.

Кроме того, израильские военные заявили, что за последние дни они нанесли удары по более чем 600 объектам боевиков в Секторе Газа, в том числе там, где палестинское гражданское население остро нуждается в топливе, продовольствии и чистой воде.

Гуманитарное управление ООН подтвердило, что подача воды по трубопроводу из Израиля в южную часть Газы была отключена в понедельник "по неизвестным причинам", и что объявленный ремонт еще одного трубопровода в центре Газы не был проведен.

"На момент написания статьи вода в Газу из Израиля не подается", — сообщает Гуманитарное управление ООН на своем сайте.

По словам сотрудников международной организации, в результате этого четыре центра распределения помощи ООН и хранилище вышли из строя.

"Это катастрофа поверх катастрофы. Потребности в области здравоохранения растут, а наша способность удовлетворить эти потребности быстро снижается", — заявил глава регионального управления по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Рик Бреннан, повторив международные призывы к прекращению огня, чтобы обеспечить возможность проведения более масштабной гуманитарной операции.

Грузовики с гуманитарной помощью поступали в Газу из Египта на прошлой неделе через главный КПП "Рафах", не граничащий с Израилем. Он стал основным пунктом доставки помощи с тех пор, как Израиль объявил "тотальную блокаду" Газы после 7 октября.

Поздно вечером в понедельник, 30 октября, Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение боевых действий с ХАМАС в Секторе Газа и будет продвигаться вперед в реализации своих планов по уничтожению группировки.

Ранее Фокус сообщал, что американский десантный корабль USS Bataan с подразделениями быстрого реагирования морской пехоты на борту выдвинулся в сторону восточного Средиземноморья. В Белом доме отметили, что морпехи смогут принять участие в операциях по эвакуации гражданских лиц с территории Ливана и Израиля.

Напомним, Фокус писал, что после голосования в ООН по Газе в Израиле отменили выдачу виз представителям этой международной организации. Тем временем в США готовятся к голосованию по выделению помощи израильтянам: республиканцы предлагают разделить финансовые пакеты Украины и Израиля.