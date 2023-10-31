"Провокации с птичьим гриппом": Минобороны РФ запустило очередной фейк о биолабораториях Украины

На этот раз в России заговорили о восстановлении американских биолабораторий и якобы провокаций на Николаевщине, в осуществлении которых будут обвинять Кремль.

В России продолжают распространять фейки о работе биолабораторий и разработке биологического оружия в Украине. На этот раз Министерство обороны России обвинило Украину в подготовке провокации в Николаевской области, в которой якобы будет применяться вирус птичьего гриппа. Соответствующее сообщение министерство опубликовало в Telegram.

В Минобороны заявили о проведении тренинга по реагированию на биологические угрозы. Он прошел якобы в августе-сентябре во Львове и на нем отрабатывали сценарий провокации против России. Российское министерство распространяет фейк о том, что, согласно сценарию, на Николаевщине якобы появится вирус патогенного гриппа птиц, а ответственной за "биодиверсию" Украина якобы сделает Россию.

Также в сообщении не забыли добавить, что США планируют возобновить работу биообъектов в Украине, а в западных регионах продолжится сбор опасных патогенов.

Кроме того, Россия утверждает, что участие в мероприятии принимала член руководящего совета по биобезопасности Британии Филиппа Ленцос, заведующая референс-лабораторией по диагностике вирусных и особо опасных патогенов Ирина Демчишина, СБУ и Нацполиция.

На момент публикации материала пресс-центры силовых ведомств не комментировали обвинения российского министерства.

Какие фейки распространяет Россия об Украине

Россия не останавливается в своей информационной войне против Украины и систематически распространяет фейки различного характера, в частности о биологическом оружии. К примеру, на 30-й встрече лидеров ОДКБ, которая состоялась в мае этого года, Владимир Путин заявил о работе в Украине американских биолабораторий, в которых разрабатывают биологическое оружие.

Также 6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о распространении Россией утверждений о коррупции в Украине. Такая российская дезинформация была направлена на раскол поддержки Запада.

Между тем трансгендер-спикер ВСУ в начале октября рассказывала, что государство-агрессор часто распространяет одни и те же фейки. Российская пропаганда не считается с реальными фактами и сеет в информационном пространстве хаос.

Кроме того, недавно в РФ распространили ложную информацию о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму. Российские медиа опубликовали подробную информацию о продаже имущества, однако в сообщениях не было ссылки на конкретный лот, а на официальном веб-сайте "ГИС Торги" такой объект не обнаружен.

Напомним, в июле Фокус разбирался, что именно стоит за заявлениями российского руководства на тему биолабораторий и биологического оружия в Украине и чего ожидать дальше.

Также ранее Фокус писал о том, как и для чего функционируют биолаборатории в Украине, что в них можно разработать, а что невозможно.