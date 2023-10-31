Удар по Грозе: в ООН признали, что РФ убила гражданских, а "законных целей" не было (фото)

Следователи ООН сделали вывод, что в Грозе не было "законных целей" для удара ВС РФ. Также отметили, что в результате удара погибли представители 15 семей, среди них — ни одного военного.

Представители ООН посетили село Гроза, по которому россияне 5 октября ударили баллистическими ракетами "Искандер". В заключении, опубликованном по результатам расследования, указали, что местность не могла быть "законной целью" для ВС РФ, поскольку на момент удара в эпицентре не было ни одного военного. Основные тезисы заключения опубликованы в специальном отчете на портале организации.

Отчет "Нападение на поминальный обед в селе Гроза 5 октября 2023 года" содержит восемь страниц. Документ создан Мониторинговой миссией ООН по правам человека. В Резюме указано, что Россия несет полную ответственность за гибель 59 мирных людей. Возможные причины преступления ВС РФ — либо некачественная подготовка удара, либо умышленное намерение убить гражданских. Поэтому ООН рекомендует Москве признать это и выплатить жертвам обстрела репарации.

Обстрел Грозы — заключение ООН Фото: Скриншот

Удар по Грозе — детали

Отметим, расследователи ООН опросили жителей села Гроза и составили полную картину событий, которая произошла 5 октября. Для этого поговорили с 35 лицами, среди них двое человек, которым удалось выжить, а также 27 местных жителей, работники морга, врачи и представители органов власти.

Выяснили, что во время захоронения на кладбище действительно находились пять военных. Однако сразу после захоронения они уехали прочь. Зато остальные участники захоронения двинулись в кафе, расположенном в центре населенного пункта.

В 13:00 все участники поминального обеда уже сидели за столами. Через 20-25 минут туда прилетели российские баллистические ракеты "Искандер" — они попали в восточное крыло здания, разрушив его и магазин неподалеку.

В результате российского удара по Грозе погибло 59 человек, при чем среди них были представители 15 местных семей. Кроме того, треть из 64 пострадавших были старше 60 лет. Рядом с селом расследователи не заметили ничего, что можно было бы принять как "законную военную цель".

Расследователи опубликовали фотографии, сделанные в Грозе. На фотографиях — руины кафе и люди, которые потеряли близких в результате удара РФ.

СМИ ранее рассказали о бойце ВСУ Андрее Козыре, которого хоронили в Грозе во время российского обстрела. Перезахоронение устроил его сын Денис — бывший военный, который вместе с отцом вернулся из-за границы в первые дни войны. Во время удара РФ погиб сын Андрея Козыря, а также его невестка и мать невестки. Среди погибших — другие родственники павшего бойца.

Между тем СБУ выяснило имя мужчин, которые навели российские ракеты на Грозу. Ими оказались два брата, местные жители, которые во время российской оккупации пошли на сотрудничество с врагом. Правоохранители отыскали переписку этих лиц с кем-то из жителей из села: именно таким способом они узнали о захоронении и надеялись, что на нем будут военные ВСУ.

В РФ отрицают факт удара по гражданским: уверяют, что ударили по гнезду нацистов.

Напоминаем, 6 октября после удара по Грозе россияне обстреляли отель в Харькове. Тогда погибли два человека: несовершеннолетний мальчик и его бабушка. 31 октября россияне ударили по центру Херсона: в течение часа погиб один гражданский мужчина, а другой получил ранения.