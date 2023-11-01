РФ строит новые базы ПВО в оккупированном Крыму (спутниковые снимки)

В районе Еленовки, куда уже прилетали ракеты по позициям ПВО, враг построил три новые позиции. Вероятно, они используются ночью, потому что на снимках техники нет.

Российские оккупанты обустраивают новые позиции для противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает журналист "Радио Свободы" Марк Крутов в Х (ранее Твиттер).

При анализе новых спутниковых снимков во временно оккупированном Крыму журналист обнаружил сразу три новых базы для противовоздушной обороны по таким координатам:

45.468380, 32.726560, возведена между 1-3 сентября;

45.456980, 32.733590, возведена между 8-13 сентября;

45.439056, 32.741146 возведена между 18 и 22 сентября.

Все три новые позиции выглядят пустыми, но есть вероятность, что оккупанты используют их ночью. Также все они ориентированы на наиболее вероятном направлении потенциальных украинских ударов. Вероятно, российские войска используют только одну позицию постоянно, а другие являются альтернативными.

Новые позиции ПВО без техники Фото: Planet Новые позиции ПВО без техники Фото: Planet Новые позиции ПВО без техники Фото: Planet

Кроме этого кластер ПВО расположен неподалеку от Еленовки, куда украинские ракеты уже успешно долетали, чтобы уничтожить С-400 и радары. Не исключено, что Россия хочет построить сеть позиций для ПВО, чтобы ввести в заблуждение Украину перед ударами.

Базы ПВО оккупантов в Крыму

Напомним, 30 октября ракеты атаковали полк ПВО РФ неподалеку от села Еленовка.

31 октября эксперты заявили, что ракеты ATACMS меняют правила игры после атак на российскую противовоздушную оборону в Крыму.