Сделали контрольный удар: украинские бойцы уничтожили советский миномет "Василек" (видео)

Уничтожить советский миномет, который находится на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, удалось с помощью дронов-камикадзе.

Украинские бойцы из сводной тактической группы "Адам" вместе с подразделением аэроразведки "Ангелы" поразили советский миномет "Василек". Об этом сообщили в пресс-службе группы "Адам" в Telegram.

Военные отметили, что советский миномет "Василек", который находится на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации удалось уничтожить с помощью дронов-камикадзе.

В опубликованном видео военные показали, как обнаружили российскую военную технику с помощью беспилотного летательного аппарата. После этого украинские военные запустили дрон, который удачно поразил миномет "Василек". После взрыва в небо поднялся огонь, а затем густой серый дым. Операторы дронов решили сделать контрольный удар и еще раз попали в технику оккупантов, тем самым полностью ее уничтожив.

Советский миномет "Василек": что известно

Дальность стрельбы советского автоматического гранатомета "Василек" составляет до четырех километров, тогда как его скорострельность — около 100-120 выстрелов в минуту. Кроме этого, время перевода из боевого положения в походное и обратно — полторы минуты.

Напомним, 1 ноября стало известно, что реактивная система залпового огня HIMARS прямым попаданием уничтожила российский БПЛА ZALA. Кроме этого, удалось ликвидировать экипаж и установку, которая использовалась для наведения дронов "Ланцет".

Также 1 ноября сообщалось, что на Авдеевском направлении была уничтожена ТОС-1А "Солнцепек". Украинские военные нанесли удар по технике врага, которая двигалась по дороге, в результате чего огнеметная система вспыхнула.