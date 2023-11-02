Битва за Донбасс: аналитики обозначили ключевые аспекты обороны Авдеевки (карта)

Ожесточенные бои и попытки ВС РФ несмотря на большие потери окружить украинские силы в районе Авдеевки свидетельствует о важности этого участка фронта для российского командования. По мнению экспертов, Авдеевка — это ворота в Донецк и важный оперативный и политический пункт.

Украинские защитники продолжают удерживать позиции в Авдеевке, отбивая атаки российских захватчиков, которые пытаются добиться оперативного окружения на данном участке фронта. В этой связи польские военные эксперты из Defence 24 проанализировали ситуацию на Авдеевском направлении и оценили перспективы воюющих сторон на ближайшее время.

Начало наступления

10 октября, после нескольких дней разведки боем, российские войска начали наступление на Донецком направлении в районе Авдеевки После ураганного артиллерийского огня в атаку перешли бронетанковые колонны в составе нескольких батальонных тактических групп с большим количеством бронетехники. На первом этапе наступления 10-14 октября, для которого были характерны удары механизированных частей, по некоторым оценкам, наступали не менее трех бригад войск 8-й армии. При этом с воздуха сухопутные войска поддерживали самолеты Су-34 с бомбами УМПК, штурмовики Су-25, а также ударные вертолеты.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. 10 октября. Источник: deepstatemap

Ход боевых действий

Наступление велось на северном и южном флангах с целью взять украинские подразделения в котел На северном фланге наступление велось на запад и северо-запад из района деревни Красногоровка на Степное и Бердичи.

Ожесточенные бои велись в районе так называемого Авдеевского террикона — искусственный холм из отходов близлежащего коксохимического завода, имеющий важное тактическое значение из-за выгодного места для наблюдения и обстрелов.

На юге атаки велись из района Водяное, северо-западнее, между поселками Первомайск, Северное и Тоненькое. Оборону на этом участке фронта организовывали 110-я механизированная бригада на который легла основная тяжесть боев, а также усиленный 2-й батальон президентской бригады и части сил специального назначения.

Также на Авдеевском направлении оборону держали бойцы 129-й и 116-й бригад теробороны, 31-й механизированной бригады, 52-го отдельного стрелкового батальона, 105-го пограничного отряда Госпогранслужбы и спецподразделение СБУ.

"Нет никаких слов, чтобы описать героизм воинов 110-й бригады. Она обороняет Авдеевку без каких-либо ротаций вообще полтора года! Значительное количество подразделений постоянно живет на своих позициях – без выходов из Авдеевки, которая простреливается всеми видами оружия", — рассказал о ситуации на передовой украинский военкор Юрий Бутусов.

В свою очередь аналитики отметили, что начало наступления 10 октября не стало неожиданностью для украинских бойцов, так как на этом участке уже много дней шли бои, которые характеризовались как разведка боем.

Войска на передовой ожидали наступления, поэтому пополнялись запасы воды и боеприпасов, укреплялись и без того мощные узлы обороны, минировались пути подхода. В результате атаки россиян, своевременно обнаруженные беспилотниками, отражались артиллерийским огнем, и другими огневыми средствами.

"Штурмы заканчивались неудачей атакующих боевых групп и большими потерями в боевой технике и пехоте. Захваченные пункты сопротивления либо были отбиты в ходе украинских контратак, либо по ним был открыт такой сильный минометный и артиллерийский огонь, что удержать их не удалось", — подчеркнули аналитики.

В последующие дни на этом участке произошла перегруппировка сил противника, и после активности штурмовых групп пехоты в атаку вновь перешли боевые группы бронетехники. Наступление продолжалось на обоих флангах с целью отрезать пути снабжения города или, по крайней мере, взять их под огневой контроль. Масштабы атаки на северном фланге 19-20 октября были сопоставимы с масштабами первоначальной атаки 10 октября, отметили эксперты.

Несмотря на применение массированных бронетанковых колонн, перевес российских войск был незначительным, а потери в бронетехнике и людях — серьезными. Только за четыре дня боев на переднем крае было уничтожено или повреждено около 135 единиц бронетехники ВС РФ различных типов, что свидетельствует о масштабах атаки и понесенных потерях.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. 1 ноября. Источник: deepstatemap

Анализ ситуации

После массированных, но безуспешных атак 19 и 20 октября наступила очередная оперативная пауза, но были и сообщения о подкреплении сил противника.

Тем не менее ситуация для украинской стороны оценивается как сложная и потенциально опасная, поскольку до Авдеевки остается около 8 км. Кроме того россиянам на некоторое время удалось занять важный Авдеевский террикон, за который идут до сих пор бои, поэтому он фактически находится в серой зоне.

"Серия боев и атак с обеих сторон показывает преобладание обороны над наступлением, в котором ключевым фактором является дальняя и ближняя разведка с беспилотников, что делает неожиданность практически невозможной даже в тактическом масштабе", — подчеркивают аналитики.

В заключении они написали, что концентрация новых подразделений на Авдеевском направлении свидетельствует о важности этого участка фронта для российского командования. Авдеевка — это ворота в Донецк, важный оперативный и одновременно политический пункт — укрепленный район Донецкой области, удерживаемый украинцами на протяжении девяти лет.

Ранее украинский военный эксперт Петр Черник высказал мнение относительно ситуации в Авдеевке. По его словам, этот населенный пункт необходим противнику для реализации важнейшей стратегической задачи в политическом контексте, так как оккупанты хотят выполнить программу "минимум" и выйти на границы Луганской и Донецкой областей.