Война перешла в Сектор Газа. Что известно о продвижении израильской армии на фронте

ЦАХАЛ перешел в наземное наступление на Сектор Газа и уже фактически окружил Газу. Однако иранские прокси в Йемене объявили войну Израилю и регулярно пытаются обстреливать территорию страны ракетами. Фокус разобрался, где происходят боевые действия и какие цели ставит перед собой ЦАХАЛ, выступая против боевиков ХАМАСа.

После нападения боевиков ХАМАСа Израиль сразу отбросил возможность для перемирий или остановки боевых действий.

Боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля 7 октября. С тех пор Воздушные силы нанесли сотни ударов по банкам целей врага. Сразу озвучивались планы о большой операции против ХАМАСа. И вот 27 октября в Армии обороны Израиля сообщили о том, что наземная операция расширяется, после чего бронетанковые и механизированные части начали наступление на Сектор Газа.

Карта боевых действий в Израиле

По данным OSINT-исследователей из проекта War Mapper, израильское наступление происходит сразу по трем направлениям. За счет этого удалось фактически окружить Газу. Военные действуют за пределами линии эвакуации, которую создали для выезда гражданских.

Карта боевых действий в Секторе Газа. Светло-синий — наступление АОИ, зеленый — территория Сектора Газа под контролем ХАМАСа

Сложности наземных операций состоят не только в том, что Сектор Газа густонаселен, но и в том, что под этой территорией — сотни километров подземных туннелей. Сеть прозвали "метро Газа" — по сообщениям СМИ, там боевики ХАМАСа могли накопить силы и средства для ведения боевых действий месяцами. Однако и военные Армии обороны Израиля были подготовлены к такому. Бойцы тренировались на полигоне "Малая Газа", где имитировалась территория боевиков.

Обучение бойцов АОИ в подготовительном центре "Малая Газа" Фото: The Wall Street Journal

Уже сейчас боевые действия ведутся в туннелях. Эксперты в СМИ заявляют, что одной из ключевых целей для израильской армии является уничтожение огромной сети "метро".

"Наземная операция продвигается по плану. Благодаря заблаговременному планированию, точной разведке и совместным атакам (с суши, воздуха и моря) наши силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАСа на севере Сектора Газа", — заявил глава пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.

С начала войны Армия обороны Израиля уже уничтожила более 12 000 целей в Секторе Газа.

Какие цели ставит перед собой Израиль?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 28 октября, что наземные части АОИ зашли на вражескую территорию.

"Наши командиры и солдаты, которые воюют на вражеской территории, знают, что за ними стоит нация и национальное руководство. Они полны решимости искоренить это зло из мира для нашего существования, а также для всего человечества", — заявил Нетаньяху.

Ключевой целью он назвал разгром врага и обеспечение существования израильтян на территории страны. За день до этого контр-адмирал Даниэль Хагари завил, что авиация нарастила количество ударов, чтобы расширить операцию до наземных боевых сил.

"Военно-воздушные силы очень активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность", — заявил Хагари.

Также немаловажной целью является освобождение более 200 пленных, которых захватил ХАМАС.

Танковые рейды начались несколькими днями ранее. В телеграм-канале редактора военной рубрики Фокуса Игаля Левина указывали, что член политбюро ХАМАСа Рази Хамад заявил о необходимости повторения 7 октября для Израиля снова и снова.

"Израиль — страна, которой нет места на нашей территории. Мы должны стереть ее с лица земли, поскольку они несут для нас военную и политическую угрозу. Разве возможен мир, если ХАМАС поклялся уничтожить Израиль?" — заявил Хамад.

Чего уже достиг Израиль в боях против ХАМАСа

Отвечать на атаку боевиков израильские военные начали в день вторжения 7 октября. Первый этап операции включал задержание или ликвидацию террористов, которые вторглись на израильскую территорию. Параллельно шло еще несколько процессов:

мобилизация резервистов;

воздушные удары по целям боевиков и их лидерам;

США отправили две ударные авианосные группы в Восточное Средиземноморье — USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower.

С начала объявления мобилизации было призвано около 360 тысяч военных, которые возвращались в Израиль из разных уголков мира. Также, по данным The Economist, Воздушные силы Израиля нанесли свыше 600 авиаударов. Боевики ХАМАС часто располагали военные цели в гражданских местах, поэтому жертв среди местного населения не удастся избежать, считают эксперты.

Дальнейшие планы Израиля публично не называют, а йеменские хуситы уже объявили войну Израилю.

"Наши вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам израильского противника на оккупированных территориях", — заявил 31 октября представитель ВС Йемена бригадный генерал Яхья ас-Сари.

Чтобы противостоять угрозам Йемена, Военно-морские силы отправили в район Красного моря свои боевые корабли. За нападением, вероятно, стоит Иран, который поддерживает хуситов в Йемене.

В одной из статей, которую перевел Фокус, указывается, что на данный момент неизвестно, приведет ли война в Секторе Газа к более масштабным боевым действиям на Ближнем Востоке.

"Продолжая интенсивное наступление на Газу, Израиль должен будет также разработать и реализовать новую стратегию, чтобы не дать "Хезболле" расширить конфликт. Но от того, как Израиль будет вести боевые действия на юге, будут зависеть имеющиеся у него возможности, а значит, и стратегия, которую он сможет реализовать на севере. Проведение мощной наземной кампании в Газе, по крайней мере, в то время как угроза с севера все еще нависает, а Западный берег разогревается, может оказаться рискованным для Израиля", — писал вице-президент по политике JINSA Блез Мишталь.