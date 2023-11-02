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Отпуска для военных: могут ли отказать — разъяснения юристов

Татьяна Зарембо
Фото: Генштаб ВСУ | Если в предоставлении отпуска отказано, военный может обратиться с обжалованием этого решения

Юристы подчеркивают, что отказ в предоставлении отпуска, как и подача жалобы по этому поводу, не освобождает военного от выполнения своих обязанностей и приказов командира.

Процедуры предоставления отпусков для военных всех категорий регулируются во время военного положения законопроектом Украины №9342 от 30.03.23. О том, могут ли отказать в предоставлении отпуска в это время, рассказывают юристы компании MORIS Виталий Гуренко и Ростислав Соботник.

По словам юристов, военнослужащий должен подать рапорт на получение отпуска в двух экземплярах. На одном из этих экземпляров, отмечают специалисты, должны быть указаны номер, дата и подпись того, кто принял этот рапорт — командира или начальника.

Конечно командование может отказать в отпуске, учитывая те или иные обстоятельства, однако такой отказ должен быть аргументированным и зафиксирован в письменном виде.

Можно ли обжаловать отказ в предоставлении отпуска

Отказ в предоставлении отпуска без соответствующего обоснования можно обжаловать согласно Дисциплинарному уставу ВСУ непосредственно командиру того военнослужащего, действия которого боец оспаривает.

"В случае прямого отказа в предоставлении отпуска или бездействия в виде затягивания с рассмотрением рапорта военнослужащий может обжаловать такие действия командования путем подачи жалоб в высшее военное руководство, Министерство обороны", — объясняют эксперты.

Итак, военный имеет право написать жалобу в случае:

  • принятия незаконных решений;
  • действий или бездействия командиров или других военнослужащих;
  • нарушения прав, законных интересов и свобод;
  • незаконного возложения обязанностей;
  • незаконного привлечения к ответственности.

Кому должна подаваться жалоба

Юристы советуют при подаче заявления или жалобы сделать копию, чтобы на ней поставили отметку о получении жалобы с регистрационным номером и датой.

"В случае отказа в регистрации заявления или жалобы военнослужащий может направить документы по почте с описью вложения или через адвоката, предварительно заключив договор о предоставлении юридической помощи", — советуют юристы.

Обжалование отказа в предоставлении отпуска может подаваться:

  • должностным лицам;
  • органам военного управления;
  • органам управления Службы правопорядка;
  • органам, которые проводят досудебное следствие;
  • другим государственным органам.

Что можно требовать в жалобе

Военнослужащие, подавшие жалобу, имеют право:

  • лично изложить свои аргументы человеку, который ее проверяет;
  • требовать привлечь к рассмотрению свидетелей;
  • подать дополнительные материалы, касающиеся дела;
  • присутствовать во время рассмотрения жалобы;
  • получить письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы;
  • ознакомиться с материалами проверки жалобы;
  • обжаловать принятое решение в суде;
  • требовать возмещения причиненного ущерба.

Юристы подчеркивают, что Дисциплинарный устав ВСУ предусматривает: никто не может быть обижен на службе или привлечен к ответственности за то, что подал предложение, заявление или жалобу.

Когда подавать жалобу запрещено

В то же время подача жалобы, отмечают специалисты, не освобождает военного от выполнения своих обязанностей и приказов командира.

В целом в Дисциплинарном уставе определены моменты, когда подавать жалобу запрещено. Этого нельзя делать во время:

  • боевого дежурства;
  • пребывания в строю;
  • караула;
  • суточного наряда;
  • занятий.

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