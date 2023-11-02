Отпуска для военных: могут ли отказать — разъяснения юристов

Юристы подчеркивают, что отказ в предоставлении отпуска, как и подача жалобы по этому поводу, не освобождает военного от выполнения своих обязанностей и приказов командира.

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Процедуры предоставления отпусков для военных всех категорий регулируются во время военного положения законопроектом Украины №9342 от 30.03.23. О том, могут ли отказать в предоставлении отпуска в это время, рассказывают юристы компании MORIS Виталий Гуренко и Ростислав Соботник.

По словам юристов, военнослужащий должен подать рапорт на получение отпуска в двух экземплярах. На одном из этих экземпляров, отмечают специалисты, должны быть указаны номер, дата и подпись того, кто принял этот рапорт — командира или начальника.

Конечно командование может отказать в отпуске, учитывая те или иные обстоятельства, однако такой отказ должен быть аргументированным и зафиксирован в письменном виде.

Можно ли обжаловать отказ в предоставлении отпуска

Отказ в предоставлении отпуска без соответствующего обоснования можно обжаловать согласно Дисциплинарному уставу ВСУ непосредственно командиру того военнослужащего, действия которого боец оспаривает.

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"В случае прямого отказа в предоставлении отпуска или бездействия в виде затягивания с рассмотрением рапорта военнослужащий может обжаловать такие действия командования путем подачи жалоб в высшее военное руководство, Министерство обороны", — объясняют эксперты.

Итак, военный имеет право написать жалобу в случае:

принятия незаконных решений;

действий или бездействия командиров или других военнослужащих;

нарушения прав, законных интересов и свобод;

незаконного возложения обязанностей;

незаконного привлечения к ответственности.

Кому должна подаваться жалоба

Юристы советуют при подаче заявления или жалобы сделать копию, чтобы на ней поставили отметку о получении жалобы с регистрационным номером и датой.

"В случае отказа в регистрации заявления или жалобы военнослужащий может направить документы по почте с описью вложения или через адвоката, предварительно заключив договор о предоставлении юридической помощи", — советуют юристы.

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Обжалование отказа в предоставлении отпуска может подаваться:

должностным лицам;

органам военного управления;

органам управления Службы правопорядка;

органам, которые проводят досудебное следствие;

другим государственным органам.

Что можно требовать в жалобе

Военнослужащие, подавшие жалобу, имеют право:

лично изложить свои аргументы человеку, который ее проверяет;

требовать привлечь к рассмотрению свидетелей;

подать дополнительные материалы, касающиеся дела;

присутствовать во время рассмотрения жалобы;

получить письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы;

ознакомиться с материалами проверки жалобы;

обжаловать принятое решение в суде;

требовать возмещения причиненного ущерба.

Юристы подчеркивают, что Дисциплинарный устав ВСУ предусматривает: никто не может быть обижен на службе или привлечен к ответственности за то, что подал предложение, заявление или жалобу.

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Когда подавать жалобу запрещено

В то же время подача жалобы, отмечают специалисты, не освобождает военного от выполнения своих обязанностей и приказов командира.

В целом в Дисциплинарном уставе определены моменты, когда подавать жалобу запрещено. Этого нельзя делать во время:

боевого дежурства;

пребывания в строю;

караула;

суточного наряда;

занятий.

Напомним, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала, что, кроме представителей ТЦК и СП, вручать повестки могут работодатели.

Также она рассказала, как можно вполне официально, в соответствии с законодательными нормами, отказаться от повестки.

Ранее сообщалось, что в ноябре повестки могут вручить не только военнообязанным мужчинам, но и женщинам, которые стали на воинский учет.