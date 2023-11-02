Отпуска для военных: могут ли отказать — разъяснения юристов
Юристы подчеркивают, что отказ в предоставлении отпуска, как и подача жалобы по этому поводу, не освобождает военного от выполнения своих обязанностей и приказов командира.
Процедуры предоставления отпусков для военных всех категорий регулируются во время военного положения законопроектом Украины №9342 от 30.03.23. О том, могут ли отказать в предоставлении отпуска в это время, рассказывают юристы компании MORIS Виталий Гуренко и Ростислав Соботник.
По словам юристов, военнослужащий должен подать рапорт на получение отпуска в двух экземплярах. На одном из этих экземпляров, отмечают специалисты, должны быть указаны номер, дата и подпись того, кто принял этот рапорт — командира или начальника.
Конечно командование может отказать в отпуске, учитывая те или иные обстоятельства, однако такой отказ должен быть аргументированным и зафиксирован в письменном виде.
Можно ли обжаловать отказ в предоставлении отпуска
Отказ в предоставлении отпуска без соответствующего обоснования можно обжаловать согласно Дисциплинарному уставу ВСУ непосредственно командиру того военнослужащего, действия которого боец оспаривает.Важно
"В случае прямого отказа в предоставлении отпуска или бездействия в виде затягивания с рассмотрением рапорта военнослужащий может обжаловать такие действия командования путем подачи жалоб в высшее военное руководство, Министерство обороны", — объясняют эксперты.
Итак, военный имеет право написать жалобу в случае:
- принятия незаконных решений;
- действий или бездействия командиров или других военнослужащих;
- нарушения прав, законных интересов и свобод;
- незаконного возложения обязанностей;
- незаконного привлечения к ответственности.
Кому должна подаваться жалоба
Юристы советуют при подаче заявления или жалобы сделать копию, чтобы на ней поставили отметку о получении жалобы с регистрационным номером и датой.
"В случае отказа в регистрации заявления или жалобы военнослужащий может направить документы по почте с описью вложения или через адвоката, предварительно заключив договор о предоставлении юридической помощи", — советуют юристы.Важно
Обжалование отказа в предоставлении отпуска может подаваться:
- должностным лицам;
- органам военного управления;
- органам управления Службы правопорядка;
- органам, которые проводят досудебное следствие;
- другим государственным органам.
Что можно требовать в жалобе
Военнослужащие, подавшие жалобу, имеют право:
- лично изложить свои аргументы человеку, который ее проверяет;
- требовать привлечь к рассмотрению свидетелей;
- подать дополнительные материалы, касающиеся дела;
- присутствовать во время рассмотрения жалобы;
- получить письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы;
- ознакомиться с материалами проверки жалобы;
- обжаловать принятое решение в суде;
- требовать возмещения причиненного ущерба.
Юристы подчеркивают, что Дисциплинарный устав ВСУ предусматривает: никто не может быть обижен на службе или привлечен к ответственности за то, что подал предложение, заявление или жалобу.Важно
Когда подавать жалобу запрещено
В то же время подача жалобы, отмечают специалисты, не освобождает военного от выполнения своих обязанностей и приказов командира.
В целом в Дисциплинарном уставе определены моменты, когда подавать жалобу запрещено. Этого нельзя делать во время:
- боевого дежурства;
- пребывания в строю;
- караула;
- суточного наряда;
- занятий.
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