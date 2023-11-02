Відпустки для військових: чи можуть відмовити — роз'яснення юристів

Правники підкреслюють, що відмова у наданні відпустки, як і подання скарги щодо цього, не звільняє військового від виконання своїх обов’язків та наказів командира.

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Процедури надання відпусток для військових усіх категорій регулюються під час воєнного стану законопроєктом України №9342 від 30.03.23. Про те, чи можуть відмовити у наданні відпустки у цей час, розповідають юристи компанії MORIS Віталій Гуренко та Ростислав Соботник.

За словами правників, військовослужбовець має подати рапорт на отримання відпустки у двох примірниках. На одному з цих примірників, зауважують фахівці, мають бути зазначені номер, дата і підпис того, хто прийняв цей рапорт — командира або начальника.

Звичайно командування може відмовити у відпустці, зважаючи на ті чи інші обставини, проте така відмова має бути аргументованою і зафіксована у письмовому вигляді.

Чи можна оскаржити відмову у наданні відпустки

Відмову у наданні відпустки без відповідного обґрунтування можна оскаржити згідно із Дисциплінарним статутом ЗСУ безпосередньо командиру того військовослужбовця, дії якого боєць оскаржує.

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"У разі прямої відмови у наданні відпустки або бездіяльності у вигляді затягування із розглядом рапорту військовослужбовець може оскаржити такі дії командування шляхом подачі скарг до вищого військового керівництва, Міністерства оборони", — пояснюють експерти.

Отже, військовий має право написати скаргу у разі:

прийняття незаконних рішень;

дій або бездіяльності командирів чи інших військовослужбовців;

порушення прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення обов’язків;

незаконного притягнення до відповідальності.

Кому має подаватися скарга

Юристи радять під час подачі заяви чи скарги зробити копію, щоб на ній поставили відмітку про отримання скарги з реєстраційним номером та датою.

"У разі відмови в реєстрації заяви чи скарги військовослужбовець може направити документи поштою з описом вкладення або через адвоката, попередньо уклавши договір про надання правничої допомоги", — радять юристи.

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Оскарження відмови у наданні відпустки може подаватися:

посадовим особам;

органам військового управління;

органам управління Служби правопорядку;

органам, які проводять досудове слідство;

іншим державним органам.

Що можна вимагати у скарзі

Військовослужбовці, які подали скаргу, мають право:

особисто викласти свої аргументи людині, яка її перевіряє;

вимагати залучити до розгляду свідків;

подати додаткові матеріали, що стосуються справи;

бути присутнім під час розгляду скарги;

отримати письмову відповідь про результати розгляду скарги;

ознайомитися з матеріалами перевірки скарги;

оскаржити прийняте рішення в суді;

вимагати відшкодування заподіяних збитків.

Юристи підкреслюють, що Дисциплінарний статут ЗСУ передбачає: ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що подав пропозицію, заяву чи скаргу.

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Коли подавати скаргу заборонено

Водночас подання скарги, наголошують фахівці, не звільняє військового від виконання своїх обов’язків та наказів командира.

Загалом у Дисциплінарному статуті визначено моменти, коли подавати скаргу заборонено. Цього не можна робити під час:

бойового чергування;

перебування у строю;

варти;

добового наряду;

занять.

Нагадаємо, юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла, що крім представників ТЦК та СП, вручати повістки можуть роботодавці.

Також вона розповіла, як можна цілком офіційно, відповідно до законодавчих норм, відмовитися від повістки.

Раніше повідомлялося, що в листопаді повістки можуть вручити не лише військовозобов'язаним чоловікам, але й жінкам, які стали на військовий облік.