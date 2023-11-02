"Станки не докупили": что не так с заявлением РФ о наращивании производства танков в 7 раз
В российском "Ростехе" заявили об увеличении производства техники, но украинский эксперт Андрей Тарасенко отмечает, что к "производству" приписали и снятые с вооружения и модернизированные машины.
Глава российской оборонной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что за 2023 год удалось нарастить производство танков в 7 раз, а легкобронированной техники еще в 4 раза. Об этом он сказал в эфире "России 24".
Чемезов утверждает, что российские предприятия в разы наращивают производство всех видов вооружения:
- танки — в 7 раз;
- легкобронированная техника — в 4,5 раза;
- артиллерия и РСЗО — в 2,5 раза;
- боеприпасы и прочее — в 60 раз.
Утверждается, что сейчас в РФ за квартал делают больше танков и БМП, чем за год до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Однако украинский танковый эксперт Андрей Тарасенко отмечает, что поставки техники действительно увеличились в ВС РФ. Однако если говорить именно о производстве, то часто эти изделия были изготовлены другими странами или модернизированы.
Тарасенко приводит пример, что реальный выпуск новых танков Т-90М остаться на уровне 2022 года — примерно 60 машин. Когда же речь идет о производстве, то часто в РФ записывают в список модернизированные или снятые с хранения танки Т-55, Т-62, или Т-72. Модернизация в основном происходит на "Уралвагонзаводе" и "Омсктрансмаше".
Аналитик отметил, что есть две причины, почему в РФ так делают:
- рациональнее модернизировать старые Т-72Б в большом количестве, чем изготавливать новые танки;
- "Уралвагонзавод" не осуществил модернизацию станков на предприятии, а тендеры после 2022 года либо провалены, либо просрочены.
Напомним, 1 ноября Силы спецопераций показали уничтожение танка Т-90М "Прорыв" возле Авдеевки.
19 октября в РФ запустили производство ЗРК С-400 в промпарке "Руднево".