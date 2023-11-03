Расстрел в Волновахе: местные жители рассказали детали гибели девяти человек (фото)

Семейство Карпанцев жили на оккупированной территории Донбасса, занимались торговлей и сельским хозяйством, рассказали в соцсетях. Преступники во время убийства использовали глушители, поэтому проснулся только один член семьи.

Российские военные расстреляли в Волновахе членов трех семей, которые собрались вместе, чтобы отметить день рождения владелицы дома. Людей убили, пока они спали, и для сокрытия доказательств разлили воду по полу помещения. Местные жители имеют несколько версий, почему россияне убили девять человек: из-за алкоголя или из-за дома. О деталях событий в Волновахе рассказало издание "Обозреватель".

Рассказ о семействе погибших и о возможных мотивах убийц основываются на показаниях местных жителей, опубликованных в донецкой пабликах, и на фотографиях и сообщениях в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники".

На фотографиях из соцсетей можно увидеть фото семейства Карпанцев, которые погибли в течение нескольких минут от выстрелов в голову у себя дома:

53-летний Эдуард и 51-летняя Татьяна Карпанцы — владельцы дома, родители семейства, день рождения Светланы — 27 октября, именно тогда произошла трагедия;

Эдуард и Татьяна Карпанцы Фото: Обозреватель

31-летний Андрей, старший сын, его жена 29-летняя Наталья, дочь Анастасия (9 лет) и сын Никита (4 года);

Андрей и Наталья, дочь Анастасия Фото: Обозреватель Анастасия и Никита Карпанцы Фото: Обозреватель

25-летний Александр, младший сын, его жена 27-летняя Екатерина, брат жены 20-летний Дмитрий (фото нет).

Александр и Екатерина Карпанци Фото: Обозреватель

Семейство Карпанцев проживало в Волновахе во время российской оккупации, свидетельствуют фотографии и сообщения из соцсетей. Старшие в семье — Эдуард и Татьяна — занимались сельским хозяйство и продавали односельчанам овощи. Выезжать на подконтрольную Украине территорию не планировали. Поэтому рядом с ними остались сыновья со своими семьями. Жена старшего сына Наталья работала в магазине. Андрей работал охранником и торговал самогоном на разлив. Чем занимались другие члены семьи — не известно. Впрочем, у Натальи есть сестра, которая с началом российской оккупации выехала из города, рассказывают в сети.

Эдуард Карпанец с машиной Эдуард и Татьяна Карпанец с внучкой Эдуард, Татьяна Карпанец и сын Андрей

Убийство 9 человек в Волновахе — детали

Убийцы пришли среди ночи и использовали оружие с глушителями, рассказали СМИ. Все девять человек спали, а на столе до сих пор стояли цветы со дня рождения и посуда с едой. Кто-то один из семейства успел проснуться, рассказали местные жители. Пока не известно, о ком именно идет речь.

Чтобы скрыть доказательства преступления, россияне зачем-то разлили воду на полу помещения. Местные жители отметили, что они должны были бы поджечь здание, но этого не сделали.

Среди возможных мотивов убийства — ссора из-за алкоголя или желание захватить дом. Согласно первой версии, российские военные могли поссориться с Андреем Карпанцом возле магазина, где работала его жена. Позже россияне решили "разобраться" с мужчиной, пришли к нему домой и всех убили.

По другой версии — оккупанты могли "накинуть глаз" на недвижимость, которой владело семейство. Местные жители рассказали, что у жены Андрея, Натальи, был дом, который хотели захватить россияне. Дом был в хорошем состоянии, отремонтирован и поэтому заинтересовал, как предполагают, военных из ВС РФ.

Следственный комитет РФ сообщил, что задержал двух подозреваемых — российских военнослужащих. Однако соседи убитого семейства не верят, что их накажут. Также рассказали о других преступлениях оккупантов — о грабежах, изнасилованиях, избиениях, угрозах. Впрочем, такого масштабного преступления до сих пор там не происходило: "Были и убийства. Но, когда расстреляли ни за что всю семью с маленькими детьми, такое впервые".

Отметим, СМИ установили имена двух подозреваемых в убийствах. Ими могут быть россияне из 80 бригады управления из Уссурийска — Антон Сопов и Станислав Рау. Один из мужчин, Рау, вербовался в ЧВК "Вагнер", рассказали его родственники. В то время как Сопов "прославился" насилием над другими российскими военными — в феврале 2023 года его наказывали за дедовщину. Российские следователи подтвердили, что подозреваемые — с Дальнего Востока РФ, но имен не указали.

Согласно другой версии, преступление могли совершить кадыровцы, сообщил журналист Денис Казанцев. Журналист опубликовал фотографии с места событий, на которых видно, что оставили после себя убийцы.

Напоминаем, 27 октября Фокус рассказал о российском оккупанте, который пытал украинца за отказ продать дочь. Между тем в росСМИ отметили, что в областях РФ, прилегающих к Украине, резко возросло количество преступлений с использованием оружия и взрывчатки.