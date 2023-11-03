"Ресурсная истощенность": у Зеленского объяснили, когда РФ может возобновить массированные ракетные удары

Российская Федерация имеет ограниченное количество ракет, поэтому накапливает их для возможных будущих атак по Украине, рассказали в Офисе президента.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят массированных ракетных обстрелов, поскольку накапливают вооружение. Об этом он сообщил в интервью "24 Каналу", опубликованном 3 ноября.

"Мы понимаем, что они собирают ракеты. Надо просто понимать, что Россия — одна из самых мерзких стран, которые сегодня существуют, с абсолютно геноцидным компонентом во внешней политике", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что оккупанты накапливают ресурсы, которых сейчас есть определенное ограничение, для того, чтобы использовать его в "тяжелые зимние времена". Подоляк напомнил, что в прошлом году враг применял ракеты в большом количестве, начиная с 15 октября, тогда как сейчас ВС РФ используют их осторожнее.

По словам Михаила Подоляка, это может говорить об определенной ресурсной истощенности противника. Однако это не означает, что россияне не будут наносить массированных ракетных ударов.

"Они (российские военные, — ред.), еще раз подчеркиваю, (будут массированно обстреливать, — ред.) в критически важные дни", — добавил советник Офиса президента.

Напомним, в этом же интервью Михаил Подоляк рассказал, что в случае атаки Вооруженных сил Российской Федерации по энергетической инфраструктуре, Украина будет отвечать на удары. По его словам, может страдать не только украинская энергетика, но и российская.

В интервью от 3 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов сообщил, что российские военные могут атаковать украинскую энергетику в зимний период. По его словам, Россия является страной-террористом, которая ежедневно обстреливает мирные города, уничтожает гражданскую инфраструктуру и убивает гражданских.