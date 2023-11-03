"Тайные переговоры" с Россией: в МИД ответили, ищут ли "компромисс" с врагом

Политики подтверждали, что "представители" Украины и США проводили переговоры "второго уровня" с россиянами. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, без какого условия договоренности невозможны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о "тайных переговорах" с Россией. Об этом со ссылкой на эфир немецкого телеканала ZDF 3 ноября сообщили в "РБК-Украина".

Чиновник заверил, что Украина не ведет переговоров "за закрытыми дверями" с Кремлем. Он отметил, что основу украинской формулы мира составляет уважение к суверенитету и территориальной целостности страны.

"Если переводить с дипломатического на обычный, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести никакие переговоры", — добавил Кулеба.

"Тайные переговоры" с РФ: что уже известно

27 октября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Россия хочет тайм-аута в войне и проводит "переговоры второго трека". По его словам, в обсуждении участвуют люди, которые "не имеют никакого отношения" к Украине.

Ранее СМИ со ссылкой на шесть анонимных источников сообщали, что с Россией якобы вели "тайные переговоры" американцы. Экс-чиновники США, по данным медиа, встречались с представителями РФ весной 2023 года. Обсуждения касались временно оккупированных территорий и "компромисса" между Украиной и РФ.

7 июля на слухи о "тайных переговорах" отреагировали в администрации Джо Байдена. Там заявили, что не санкционировали и не поддерживали никакие неофициальные переговоры с Россией, но знали об их проведении. В Госдепе отметили, что такие встречи невозможны без участия Украины.