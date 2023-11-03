"Штурм провалился": Минобороны Британии объяснило, почему ВС РФ не имеют успеха под Авдеевкой

В последние недели преимущество в наземных боях имеют те, кто обороняется. Украинская и российская стороны имеют надежную противовоздушную оборону, которая не позволяла иметь эффективную воздушную поддержку для штурмов, рассказали в британской разведке.

Вооруженные силы Российской Федерации провалили штурм под Авдеевкой Донецкой области из-за прочной украинской обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В британской разведке отметили, что в последние недели наблюдается продолжение тенденции, которая была обнаружена в начале полномасштабного вторжения. Речь идет о том, что преимущество в наземных боях имеют те, кто обороняется.

Минобороны Британии рассказало, что украинское наступление на юге является статичным между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонительных позиций ВС РФ. Тогда как возле Авдеевки широкомасштабное российское наступление не преуспело из-за прочной украинской обороны.

"Главным фактором этого явления, вероятно, была относительная сторона тактической авиации", — говорится в сообщении разведки.

В оборонном ведомстве Британии отметили, что украинская и российская стороны имеют надежную противовоздушную оборону, которая не позволяла иметь эффективную воздушную поддержку боевых самолетов для штурма.

Также географические масштабы конфликта препятствовали наступлению, ведь обе стороны пытались задействовать ударные силы, способные к прорыву, поскольку большая часть мобилизованных войск нужна для удержания 1200-километровой линии соприкосновения.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 2 ноября рассказали, что российские военные готовят атаку на Авдеевский коксохимический завод. В частности, ВС РФ пересекли железнодорожные пути вблизи Степного.

2 ноября начальник городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что оккупанты начали готовить третью волну штурма на Авдеевку Донецкой области. Он отметил, что враг продолжает прежнюю тактику, направленную на оборону в жилых кварталах.