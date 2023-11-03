Российские оккупанты наступают: в ГУР рассказали, каких операций стоит ожидать (карта)
Вражеские войска могут продолжить действовать, как они это сейчас делают под Авдеевкой. В разведке заверили, что внимательно следят за захватчиками.
ВС РФ пытаются наступать на Авдеевском и Лимано-Купянском направлениях. Возможно ли, что они готовят более масштабную операцию на весну, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Об этом известно из интервью, опубликованного 3 ноября в "РБК-Украина".
"С теми силами и средствами, которыми по состоянию на сейчас оперирует Россия, подобного масштаба действия, которые мы видим в районе Авдеевки, возможны", — отметил разведчик.
Он подчеркнул, что речь идет о точечных операциях на отдельных направлениях.
"Вот это то, что сейчас может сделать агрессор", — добавил Юсов.
Он заверил, что разведка внимательно следит за возможным развитием событий, кадровым потенциалом и другими возможностями российских сил.
Хватает ли ВС РФ вооружения?
Представитель ГУР рассказал, что в России продолжается производство ракет.
"Они и близко не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года. Однако производство идет", — объяснил Юсов.
По его словам, меньшее количество ракетных ударов в течение последних месяцев объясняется тем, что враг накапливает снаряды для массированных атак.
Также разведчик отметил, что в РФ производят ударные дроны.
"Несколько десятков аналогов "шахедов" в месяц государство-агрессор может производить по состоянию на сейчас самостоятельно", — сказал он.
Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов ответил, что может изменить в ходе войны смерть президента РФ Владимира Путина.
3 ноября советник главы ОП Михаил Подоляк также подтвердил, что ВС РФ не устраивают массированных атак, потому что накапливают снаряды. Он объяснил, что цель врага — ударить "в критически важные дни".