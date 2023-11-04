"Очень тихие": украинский военный рассказал о снарядах, полученных РФ от КНДР (видео)

По словам военнослужащего Максима Несмиянова, северокорейские снаряды сложно услышать, если, к примеру, в лесу шумит ветер.

Артиллерийские снаряды, которые Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) передала Российской Федерации, летят практически бесшумно. Об этом рассказал военнослужащий сводного отряда "Львов" Государственной пограничной службы Максим Несмиянов в интервью каналу "Мы-Украина".

По словам Максима Несмиянова, на данный момент Россия превосходит Украины по количеству артиллерии.

"Мы увидели, что такое, к примеру, снаряды от Северной Кореи. Они очень тихие" — поделился военный.

Как отмечает украинский военный, подлет снаряда советского производства можно услышать, в то время как северокорейские — почти бесшумные.

"Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите", — сказал Максим Несмиянов.

Напомним, по данным южнокорейской разведки от 1 ноября, ВС РФ получили партию артиллерийских снарядов от Северной Кореи. Также сообщалось, что в Россию прибыли северокорейские советники для оказания консультаций касательно использования боеприпасов.

Служба внешних связей 3 ноября обвинила Москву в нарушении правила ООН в связи с получением Россией оружия из Северной Кореи для использования в "незаконной, неспровоцированной и неоправданной" войне против Украины.