ВСУ поразили "сверхновый" корабль "Аскольд" в Крыму: появились фото повреждений

Появились фото, на которых зафиксированы повреждения российского корабля "Аскольд" после того, как в него попала крылатая ракета Storm Shadow/SCALP EG 4 ноября. В СтратКоми подтвердили поражение.

Украинские военные атаковали российский корабль "Аскольд" с помощью крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP EG во временном оккупированном городе Керчь в Крыму. Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram опубликовал фото последствий удара.

"Ракетный корабль "Аскольд" после недавнего попадания украинской крылатой ракеты SCALP-EG", — сказал Андрей Цаплиенко.

Также снимки опубликовал журналист Юрий Бутусов в Telegram. Он отметил, что боковая часть судна разбита. Также повреждения получила носовая часть корабля и установки вертикального пуска ракет "Калибр-НК".

"Интересно, что на 27 ноября была запланирована официальная передача и взятие на вооружение корабля "Аскольд" Военно-морским флотом РФ. Видимо, теперь принять его на вооружение сможет разве что пункт приема металлолома", — добавил он.

В СтратКоми ВСУ подтвердили поражение российского ракетоносителя "Аскольд".

"Подтверждено. Российский ракетоноситель "Аскольд" — свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждения в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму", — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что корабль получил значительные повреждения, он, возможно, не подлежит ремонту.

В СтратКоми ВСУ подтвердили поражение российского ракетоносителя "Аскольд".

"Подтверждено. Российский ракетоноситель "Аскольд" — свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждения в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму", — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что корабль получил значительные повреждения, он, возможно, не подлежит ремонту.

Корабль "Аскольд"

По словам капитана 1-го ранга ВМС запаса Андрея Рыженко, российский корабль "Аскольд" — это малый ракетный корабль 22800 типа "Каракурт". Он может нести до 8 ракет "Калибр".

Российский корабль "Аскольд" Фото: Скриншот

ВСУ атаковали российский корабль "Аскольд": что известно

4 ноября во временно оккупированном городе Керчь в Крыму были слышны звуки взрывов, которые раздались на судостроительном заводе. 5 ноября командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные поразили в Керчи один из новейших российских кораблей, носителя крылатых ракет "Калибр" — "Аскольд". По словам представителя Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, корабль РФ даже не участвовал в плавании, он проходил испытательные работы. Кроме этого, Министерство обороны Российской Федерации также подтвердило повреждения корабля.

Напомним, 6 ноября представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что пораженный корабль "Аскольд" можно считать "сверхновым" кораблем серии "Каракурт", поскольку он еще не был взят в состав Черноморского флота РФ. По его словам, российский корабль был оборудован технологией "Стелс" и имел восемь шахт для запуска ракет. Кроме этого, его особенностью было наличие морского типа "Панцирь-С1" — системы ПВО корабля.