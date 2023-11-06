"Был день рождения": в МВД назвали первые обстоятельства трагедии гибели помощника Залужного

Подарок, от которого погиб помощник Залужного Геннадий Частяков, презентовал его колена — полковник Тимченко. Погибший, вероятно, подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы, рассказал журналист.

Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в свой день рождения из-за подарка от коллег. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

"В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным", — сказал Игорь Клименко.

Он отметил, что погибший достал подарочный ящик с гранатами нового западного образца и начал показывать одну из них своему сыну. Сначала мальчик взял боеприпас в руки и начал крутить кольцо, после чего военный забрал гранату и выдернул кольцо, в результате чего произошел взрыв.

По словам Клименко, правоохранители нашли пять неразорвавшихся гранат в квартире Частякова, их отправили на экспертизу. Кроме этого, полиция нашла коллегу-военнослужащего, который дал этот подарок погибшему. В его кабинете провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты, сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на правоохранителей сообщил, что гранаты, которые подарили помощнику Залужному, водили в "подарочный набор", который подарил его коллега — полковник Тимченко. По словам Цаплиенко, Тимченко уже дал показания и заявил, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и шесть гранат. Также эту информацию подтвердили трое свидетелей, при которых полковник вручал подарок Частякову.

"Тебя удивить трудно — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски", — сказал Тимченко, даря подарок Частякову.

"Очевидно, Частяков воспринял это как шутку. Потому что впоследствии забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы. Кстати, Тимченко две гранаты оставил себе", — сказал Андрей Цаплиенко.

Боевые гранаты, найденные у Тимченко

Смерть помощника Валерия Залужного: что известно

6 ноября в селе Чайки Киевской области 39-летний помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб из-за взрыва гранаты. Кроме этого, ранения получил его 13-летний сын, его госпитализировали в больницу. Граната разорвалась тогда, когда военный открыл подарок, который принес с работы.

Позже в СМИ появились фото с места гибели. Украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на правоохранителей заявил, что Частяков погиб из-за неосторожного обращения с оружием. По его словам, на месте происшествия были найдены гранаты, которые официально передала Германия в пакете военной помощи.

Напомним, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева сообщила, что в полиции одной из основных версий гибели Геннадия Частякова считают неосторожное обращение с боеприпасами. Она отметила, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 263 УКУ "Незаконное обращение с боеприпасами".