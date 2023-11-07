"Ресурсы ВС РФ исчерпаны": заключенный Гиркин написал письмо о ситуации на фронте, – ISW

Бывший главарь пророссийских боевиков заявил, что российские войска не смогли начать широкое наступление в начале осеннего сезона и завершить ограниченные штурмовые операции для достижения оперативно важных целей.

Экс-офицер РФ Игорь Гиркин утверждает, что к весне 2024 года российские вооруженные силы будут иметь меньшую способность для проведения наступательных операций по сравнению с текущим временем. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Мирослава Регинская, супруга Игоря Гиркина, раскрыла содержание рукописного письма своего мужа, датированного 26 октября, в котором он обобщил обстановку в прифронтовой зоне Украины за октябрь месяц.

В своем письме он отметил, что ситуация для ВС РФ "постепенно ухудшается" и что они проявляют "возрастающую уязвимость (по сравнению с украинскими возможностями)", несмотря на "в общем успешное сопротивление" украинским наступлениям в летние и осенние месяцы 2023 года.

Гиркин отметил, что российские вооруженные силы не только не смогли начать широкомасштабные наступательные операции в начале осеннего сезона, но также не сумели завершить даже ограниченные наступательные действия для достижения стратегически важных целей, включая районы Купянска, Лимана и Авдеевки.

Кроме того, он подчеркнул, что тактические операции в районе Авдеевки привели к значительным потерям среди личного состава ВС РФ в части потерь в живой силе.

Гиркин выразил предположение, что усилия России по отражению локальных украинских атак на передовой линии, а также одновременные наступательные операции осенью и зимой, вероятно, окажут негативное воздействие на наступательные и оборонительные возможности России к весне 2024 года.

Он подчеркнул, что впереди у российских войск остается задача обороны, направленная на решение оперативных кризисов, таких как присутствие украинских сил на восточном (левом) берегу Херсонской области. Гиркин утверждал, что ВС РФ останутся неспособными к широкомасштабным наступательным операциям, даже если украинские войска не смогут вытеснить российские передовые части и не сумеют прорваться в течение осенне-зимнего сезона, их ресурсы будут исчерпаны.

Гиркин, однако, добавил, что такой "позиционный сценарий" не гарантирован и что он опасается, что украинские силы могут успешно сломать российские силы, которые уже истощены месяцами боев.

Напомним, Игоря Гиркина арестовали в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму, и ему грозит до 5 лет тюрьмы. Он заявлял о готовности сотрудничать со следствием, но продолжает отрицать свою вину.

В сентябре 2022 года стало известно, что Гиркин пользовался паспортом на имя Сергей Рунов после возвращения в Россию из оккупированного Донбасса. Паспорт был выдан Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

Также напомним, что осенью 2022 года в Нидерландах Гиркина и нескольких соучастников приговорили к пожизненному заключению по делу о крушении малазийского рейса MH17 в 2014 году.