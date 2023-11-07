Из Сектора Газа эвакуируют первую группу украинцев, — посол

По информации дипломата Евгения Корнийчука, остальных украинцев обещают выпустить в среду, 8 ноября. Также по просьбе Украины разрешат эвакуировать 51 гражданина Молдовы.

Из Сектора Газа эвакуируют первую группу граждан Украины. Речь идет о 101 человеке. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии для "Укринформ".

По информации Корнийчука, эвакуация должна начаться во вторник, 7 ноября.

"Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы — 101 человек, и 367, которые мы пригласили, это те, что согласованы на эвакуацию через Израиль", — сказал посол.

Посол рассказал, когда эвакуируют остальных украинцев

По словам дипломата, остальных граждан Украины обещают выпустить в среду, 8 ноября.

Посол отметил, что также по просьбе Украины выпускают 51 гражданина Молдовы.

Корнийчук заявил, что сотрудники посольства Украины уже ожидают на границе с Египтом и Газой.

"Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, что в четверг закончим выводить всех", — добавил Корнийчук.

Атака ХАМАС на Израиль: что известно о жертвах из Украины

Напомним, 13 октября посольство Украины в Израиле сообщило о 12 украинцах-жертвах атаки террористов ХАМАС 7 октября. Позже информацию о жертвах уточнили. В частности, 15 октября стало известно о 20 гражданах Украины, которые попали под удар террористов: 13 человек были убиты, 7 — пропали без вести.

Также украинские дипломаты сообщили о ходе эвакуации граждан Украины из Израиля, а также из Сектора Газа. Посол Евгений Корнийчук рассказал, как ежесуточно вылетают авиарейсы, вывозящие от 150 до 200 человек за раз.

Напомним, ранее около 270 украинцев на границе с Египтом ждали разрешения на выезд из Сектора Газа. 17 октября посол сообщил, что вопрос согласован со всеми сторонами, однако правительство Израиля отозвало разрешение, поскольку не может предоставить гарантии безопасности.