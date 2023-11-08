"Перестал выходить на связь": под Авдеевкой погиб соратник "Тесака" Марцинкевича

Сослуживцы Максима Аристархова, утверждают росСМИ, рассказали о "прилете по ним" кассетного боеприпаса.

В боях под Авдеевкой во временно оккупированной Донецкой области погиб праворадикал Максим Аристархов, совершивший двойное убийство на почве межэтнической вражды. Об этом сообщает российское информагентство Regnum.

Последние дни перед гибелью его отряд находился под Авдеевкой. Как сообщила сестра оккупанта, тело ищут и не могут найти.

"Мы долгое время сами искали, потому что он перестал выходить на связь. Его сослуживцы, которые были с ним в отряде, рассказали, что в них прилетел кассетный боеприпас. Двое человек оказались в больнице после прилета, а мой брат погиб", — подтвердила факт гибели оккупанта Анастасия Аристархова.

Что известно о российском оккупанте

По данным Regnum, Аристархов отправился на войну в сентябре 2023 года и попал в отряд "Шторм Z".

Праворадикал Аристархов в июле 2022 года получил 16 лет лишения свободы по делу об убийстве двух человек на почве межнациональной ненависти. Аристархов и его подельник Сергей Маршаков совершили преступление в апреле 2007 года в парке Лосиный остров вблизи Королева в Московской области. Видеозапись убийства позже опубликовали в интернете под названием "Казнь таджика и дага". На записи двое мужчин в масках на фоне нацистского флага отрезают голову одному человеку и стреляют в затылок второму.

Обвинения Аристархову были предъявлены на основании показаний Максима Марцинкевича по кличке "Тесак", которые тот дал незадолго до своей гибели в колонии. Осужденного на 10 лет по делу об ультраправом движении "Реструкт" Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО в сентябре 2020 года. По версии следствия, он совершил самоубийство, признавшись в причастности к двум двойным убийствам. В одной из предсмертных записок он отказывался от этих показаний.

Ранее Максим Аристархов входил в праворадикальную организацию "Формат 18", лидером которой был Марцинкевич. На момент получения приговора в 2022 году он уже отбывал длительное наказание в колонии за убийство таксиста.

Напомним, Фокус писал, что в паблике так называемой диверсионно-штурмовой группы "Русич" появились призывы к использованию химического оружия против ВСУ. Этой группой руководит россиянин Алексей Мильчаков, среди прочего, известный нацистскими взглядами, жестоким обращением с животными и участием в боестолкновениях на Донбассе и в Сирии.

Кроме того, Фокус сообщал, что неонацистская военизированная группировка "Русич", связанная с Кремлем, попросила своих членов предоставить разведданные о пограничных укреплениях и передвижениях военных в Латвии, Литве и Эстонии, что вызвало обеспокоенность по поводу того, планируют ли крайне правые российские группы нападение на страны НАТО.