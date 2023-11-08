Пытали током и забивали до смерти: СБУ разоблачила имена 26 российских "карателей"

По данным украинской службы безопасности, самому молодому подозреваемому всего 21 год. Вместе со своими приспешниками мужчина пытал несогласных с оккупацией украинцев на территории Херсонщины.

СБУ продолжает разоблачать лиц, которые совершали военные преступления на территории Украины. На этот раз работники службы безопасности установили имена 26 человек "МВД РФ", которые пытали украинцев на Херсонщине. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что речь идет о 25 местных жителях и одном россиянине, которые добровольно трудоустроились в т.н. "Новокаховский городской отдел полиции". Собеседования с подозреваемыми проводили сотрудники российской спецслужбы.

По данным следствия, эти лица распространяли в регионе кремлевский режим, а несогласных с ними похищали в российские застенки. Там гражданских людей пытали с помощью электрического тока. Также в СБУ сообщают об установленных фактах забивания людей до смерти резиновыми дубинками.

Среди прочего, работники украинской службы безопасности установили, что подозреваемых на должности "карателей" назначал экс-правоохранитель Олег Шорохов. Он возглавил городской отдел полиции в апреле прошлого года.

По данным следствия, ему "помогал" бывший сотрудник российской полиции, которого "отправили" в захваченный город для координации преступных действий коллаборационистов из местного подразделения "МВД РФ", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после назначения на должности подозреваемые получали российскую форму, удостоверение и огнестрельное оружие.

В Службе безопасности Украины обнародовали все имена злоумышленников, которые пытали украинцев, самому молодому подозреваемому 21 год. Все они сейчас находятся на временно оккупированной территории Украины. Впрочем, продолжаются мероприятия для привлечения их к ответственности.

Военные преступления России в Украине

С начала полномасштабного вторжения российские военные всеми методами пытались запугать украинцев и подавить сопротивление оккупационному режиму. После освобождения населенных пунктов начали разоблачаться ужасные преступления, которые совершали российские военные.

Так, после освобождения Бучи тела убитых украинцев обнаруживали прямо посреди улицы. В городе также была обнаружена братская могила, в которой похоронили около 300 человек. Среди погибших были как взрослые, так и дети. Оккупанты расстреливали украинцев, завязывали руки, а некоторые тела даже пытались сжечь, чтобы скрыть преступление. По словам мэра города, у 90% погибших были обнаружены пулевые ранения.

Так, в сентябре прошлого года после деоккупации Изюма в местном лесу обнаружили захоронения более 400 человек, среди которых 17 военнослужащих. В полиции рассказывали, что часть людей погибла от артиллерийского огня, а часть была расстреляна.

Тогда Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о пытках над людьми и показал один из подвалов, в котором оккупанты пытали украинцев.

Кроме того, в конце июня этого года в ООН сообщали, что задокументировали казни оккупантами 77 украинцев, которых войска РФ удерживали под стражей.

Напомним, в июле СМИ сообщали, что Россия строит сеть тюрем для пыток на временно оккупированных территориях. Отмечалось, что украинцев заставляли копать братские могилы, пытают током, душат или ломают кости.

Также по данным расследования Truth Hounds установлено, что с ведома "Росатома" российские военные пытали людей на Запорожской атомной электростанции с марта прошлого года. Сообщается, что одного сотрудника станция оккупанты замучили до смерти.