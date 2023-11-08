15 лет тюрьмы: суд Одессы приговорил коллаборанта Сальдо

Судебное разбирательство состоялось в отсутствие обвиняемого. Однако суд принял все меры для того, чтобы вызвать его на судебные заседания.

В среду 8 ноября Малиновский районный суд Одессы приговорил так называемого "исполняющего обязанности губернатора Херсонской области" Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом говорится на сайте суда.

"Суд вынес приговор, которым признал виновным Сальдо Владимира Васильевича в прошлом главу оккупационной "военно-гражданской администрации Херсонской области", ныне исполняющего обязанности "губернатора Херсонской области" (под российской оккупацией), — говорится в сообщении.

В частности, его обвинили в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

В суде отметили, что судебное разбирательство состоялось в отсутствие обвиняемого, при этом суд принял все меры для того, чтобы вызвать обвиняемого на судебные заседания. В суде сторона обвинения просила признать Сальдо виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Тогда как защитник Владимира Сальдо просил постановить для него оправдательный приговор.

Зато суд оценил доказательства, представленные сторонами уголовного производства, и пришел к выводу о виновности Сальдо в совершении уголовного производства. В частности, ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на предприятиях, учреждениях и организациях сроком на 15 лет.

В Малиновском районном суде добавили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Владимир Сальдо: что о нем известно

После начала полномасштабного вторжения Владимир Сальдо проявил пророссийскую позицию. 17 марта 2022 года Офис генпрокурора открыл производство по госизмене из-за создания так называемой оккупационной "власти" в Херсонской области.

После временной оккупации Херсона его назначили так называемым главой оккупационной администрации города. В июне 2022 года Сальдо получил российское гражданство от оккупационной администрации Херсона. В сентябре того же года он участвовал в псевдореферендуме за так называемое "присоединение в состав Российской Федерации".

Напомним, 11 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) конфисковал имущество Владимира Сальдо, который заявил, что подаст апелляцию тогда, когда якобы заедет на танке в Херсон.

18 октября в СМИ сообщили, что Малиновский районный суд Одессы приговорил экс-заместителя главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному лишению свободы. В частности, его приговорили к девяти годам за коллаборационизм, к тринадцати годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях вооруженного конфликта.