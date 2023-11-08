Задействовали ботов Facebook: ГРУ РФ организовало появление звезд Давида во Франции, — Le Monde

Изображение со звездой Давида в Париже распространяли новостные порталы, которые контролируются российскими спецслужбами, говорится в материале СМИ. Журналисты это выяснили, обратив внимание на одинаковые фотографии, которые публиковались на порталах.

Сотрудники ГРУ РФ организовали работу пророссийской сети ботов и людей, чтобы устроить массовое нанесение звезд Давида на домах в Париже. Об этом свидетельствует массовая публикация соответствующих изображений в Facebook и X (ранее — Twitter). Спецоперацию ГУР и пророссийскую новостную сеть обнаружили расследователи издания Le Monde.

Журналисты Le Monde с помощью двух экспертов и на основе официальных данных выяснили, что к антиизраильским событиям в Париже причастна сеть новостных порталов, которые управляются российскими спецслужбами.

Издание напоминает, что согласно предварительным результатам следователей, звезды Давида наносили четверо граждан Молдовы, которым заплатил деньги молдавский предприниматель Анатолий Призенко. Фигуранты успели нанести 250 трафаретных изображений. При этом фотографии с этими изображениями активно распространялись пророссийской сетью под названием Doppelgänger (в переводе — "двойники"). А сеть Doppelgänger непосредственно управляется ГРУ России, отметили СМИ.

Другое название Doppelgänger — Reliable Recent News (RRN, в переводе — "надежные последние новости"), заявили расследователи. Ряд аккаунтов в соцсетях распространили одинаковые изображения звезд Давида, опубликованных на ресурсах RRN. На многих фотографиях — голубая звезда на стенах в 10-м округе Парижа, отметили СМИ.

Звезды Давида на домах Парижа — на фотографиях с порталов RRN Фото: Le Monde

RRN работает в двух направлениях — это боты, которые массово публикуют определенные сообщения в соцсетях, и поддельные "новостные сайты", говорится в материале Le Monde. О том, что эта сеть тесно связана с российскими спецслужбами, известно с 13 июня 2023 года. В частности, следователи Quai d'Orsay сообщили, что сеть действительно управляется из ГРУ. Одна из ее задач — создание сайтов, на которых публикуются лживые "новости" от официальных источников.

Расследование французской полиции подтвердило, что за нанесением изображений в Париже стоит "третья сторона из-за рубежа". Однако пока речь идет только о деньгах молдавского предпринимателя, но не упоминается причастность российских спецслужб, пишет Le Monde.

Война в Израиле — детали

Отметим, о появлении звезд Давида на парижских зданиях стало известно в начале ноября, — соответствующие фотографии опубликовали мировые СМИ. Тогда же задержали людей, которые их рисовали, и рассказали о мужчине, заказавшего и оплатившего их работу.

В то же время в России произошел мятеж в Дагестане: местные жители начали искать евреев и заблокировали аэропорт в Махачкале. В беспорядках приняли участие около полутора тысяч дагестанцев, при этом полиция несколько часов не предпринимала ни одной попытки, чтобы их остановить. Военный обозреватель Марк Фейгин считает, что за событиями стоит ФСБ РФ.

Между тем антиизраильские беспорядки начались после того, как Армия обороны Израиля начала войну против террористов ХАМАС в Секторе Газа. Войну объявили после событий 7 октября, во время которых террористы убили полторы тысячи израильтян. ЦАХАЛ провели ряд ракетных ударов по штабам ХАМАС, после этого бронемашины вошли в палестинский анклав в Газе.

Напоминаем, 8 ноября Армия обороны Израиля показала кадры боевых действий в туннелях, созданных террористами ХАМАС в Секторе Газа. Также рассказали, что праворадикальные исламисты нападают на военных под прикрытием мечетей, где проходят религиозные мероприятия мусульман.