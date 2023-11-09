Удар ВС РФ по судну в Одесской области: погибший моряк был украинцем (видео)

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, либерийское судно значительно пострадало в результате ракетного удара со стороны россиян.

Лоцман судна, который погиб в результате ракетного удара со стороны российских сил, имел гражданство Украины. Этот моряк также был сотрудником Администрации морских портов. Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире "Суспільне. Спротив".

По ее сообщению, российские силы нанесли удар практически по капитанскому мостику судна, которое плавало под флагом Либерии. В момент атаки на борту находился украинский лоцман.

Также три других члена экипажа получили ранения, но, к счастью, их жизни не находятся под угрозой.

"Также была информация о травмировании еще одного работника порта. Ранения не критичны, вероятнее всего, баротравма. То, что касается состояния здоровья членов экипажа, госпитализировали только одного, остальные — получили помощь на месте и остались в составе экипажа на борту судна", — сказала спикера.

Гуменюк отметила, что судно значительно пострадало в результате ракетного удара со стороны оккупантов.

Что известно про удар ВС РФ по либерийскому судну

Российские оккупанты 8 ноября, во второй половине дня, нанесли ракетный удар по инфраструктуре одного из портов в Одесской области и попали по гражданскому судну под флагом Либерии, которое швартовалось у причала.

Противорадиолокационная ракета Х-31П, выпущенная с российских самолетов тактической авиации в Черном море, попала в надстройку гражданского судна.

Напомним, ранее 7 ноября российские агрессоры нанесли удар по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Как писал Фокус, ВС РФ начали регулярно обстреливать черноморские порты Украины после расторжения зернового соглашения, о чем заявил президент РФ Владимир Путин. В частности, с августа по ноябрь 2023 года от ударов российских ракет и дронов-камикадзе пострадали порты Одессы, Черноморска, Измаила, Рени. Также под обстрелов попали придунайские регионы Румынии — на территории этой страны обнаруживали обломки российских беспилотников.

Напомним, в ночь на 25 октября Вооруженные силы РФ нанесли удар неподалеку от Хмельницкой атомной электростанции. В результате обстрела без электроэнергии остались почти две тысячи потребителей в городах Славута и Нетешин. А 22 октября россияне атаковали еще одну теплоэлектростанцию, серьезно повредив ее оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших.