"Дикари": Фарион заявила, что ее борьба с русскоязычными важнее войны (видео)

Языковед заявила, часть украинцев необходимо "толочь головами" о 29 статью закона "О Вооруженных Силах Украины" и "языковой закон"

Языковед и бывший нардеп Ирина Фарион в очередной раз высказались об украинцах, которые общаются на русском языке. По ее словам, языковая борьба внутри страны "гораздо важнее, чем борьба на нулевой позиции". Об этом Ирина Фарион рассказала в видео, которое опубликовала в своем Instagram.

"Делаю эти видео для того, чтобы вас искренне поблагодарить за вашу невероятную поддержку. За то, что вы понимаете: борьба внутри страны гораздо важнее, чем борьба на нулевой позиции", — говорится в видео.

Экс-нардеп продолжает разжигать внутреннюю вражду и называть украинцев, которые говорят на русском языке, "внутренними врагами", "чертями с рогами и копытами" и "дикарями". Она заявила, что там где будет звучать русский язык, Россия всегда будет иметь основание нас "освобождать".

"Поэтому мы с теми московскоязычными дикарями должны различными способами справляться", — добавила она.

Также языковед сказала, что русскоязычных украинцев необходимо "толкать головами" о 29 статью закона "О Вооруженных Силах Украины" и "языковой закон". Кроме того, она предложила внести изменения в 10 ст. Конституции Украины, чтобы убрать любые намеки на "московский язык".

Фарион также поблагодарила в видео за поддержку, а ненавистникам пожелала "идти в ад", чтобы "их сгоревшие рога и копыта освещали нам путь к победе".

Скандал с Ириной Фарион — хронология

4 ноября Ирина Фарион высказала свое мнение относительно общения бойцами "Азова" и 3-й штурмовой бригады на русском языке. Она заявила, что не может русскоязычных военных назвать украинцами и предложила им назвать себя "русскими".

Вскоре языковед опубликовала пост, в котором заявила, что русскоязычные военные "позорят ВСУ". Также она предложила военным "прекратить придумывать отмазки" и заявила, что языковой вопрос важнее.

Между тем на слова деятельницы отреагировал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Он сказал, что она не имеет права оскорблять военных и обратил внимание, что на ее деятельность уже давно пора обратить внимание правоохранителям. Он добавил, что Фарион "раскалывает украинское общество по ФСБшным методичкам".

Также на слова Ирины Фарион отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он написал, что обратился в СБУ, Нацполицию и Нацсовет для проверки информации и принятия мер.

Несмотря на критику русскоязычных украинцев Ирина Фарион ранее сама во времена СССР пропагандировала русский язык. Еще в 2013 году журналисты провели расследование и обнаружили, что женщина была членом КПСС и способствовала изучению иностранцами русского языка.

Также коллегия студентов НУ "Львовская политехника", где преподает Ирина Фарион, призвали правоохранителей рассмотреть ситуации и высказывания языковеда.

Напомним, эксперт Валентин Гладких рассказал в интервью Фокусу, кому способствуют такие языковые дискуссии во время войны. По его словам, такие заявления Фарион являются несвоевременными и могут играть на пользу российской пропаганде.

Отметим, в начале года Ирина Фарион рассказывала, что ее 3-летний внук учит в саду детей, которые говорят на русском языке, государственному языку с помощью кулака. Тогда она утверждала, что вынужденно перемещенные лица не должны общаться на русском языке, а только на государственном.