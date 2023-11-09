Гибель помощника Залужного: офицеру из аппарата главкома сообщили о подозрении (видео)

Следствием установлено, что подозреваемый без соответствующего разрешения получил наступательно-оборонительные гранаты, 6 из которых упаковал в деревянный ящик и подарил его погибшему офицеру.

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2". Впоследствии он упаковал 6 гранат в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя.

"Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю его дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств", — говорится в сообщении.

Правоохранители, во время обыска, изъяли две гранаты, которые хранились в шкафу его кабинета по месту работы,

По информации пресс-службы ГБР, офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование, сотрудники Бюро устанавливают все факты и рассматривают несколько версий трагедии.

По данным издания "Бабель", подозрение получил старший помощник заместителя главнокомандующего ВСУ Олег Тимченко.

Гибель Геннадия Частякова: что известно

6 ноября стало известно, что на Киевщине в собственном доме от взрыва гранаты в свой день рождения погиб 39-летний Геннадий Частяков, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Трагедия произошла в селе Чайка. Известно, что в результате взрыва также пострадал его 13-летний сын. Он получил тяжелые ранения и был госпитализирован. По словам жены погибшего, взрыв произошел после открытия одного из подарков на день рождения.

Погибший Геннадий Частяков Фото: radiotrek.rv.ua

Вскоре в СМИ сообщили, что пострадавший сын получил рваные раны лица. Кроме мальчика, в доме также находилась дочь погибшего, однако она в результате взрыва не пострадала.

По информации журналистов, Геннадий Частяков принес домой бутылку алкоголя и три немецкие гранаты, которые ему подарили. Также в полиции сообщали, что взрыв в доме могло вызвать неосторожное обращение с боеприпасами.

Напомним, 8 ноября в ГБР озвучили основную версию. Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что работники Государственного бюро расследований пока рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Геннадия Частякова.