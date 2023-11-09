Мобилизация в Украине: какое наказание может ожидать в случае игнорирования трех повесток

В полиции проигнорируют обращение ТЦК и СП относительно того, что военнообязанный трижды не явился по повесткам, отметил адвокат. Он рассказал о трех случаях, когда могут открыть уголовное дело.

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным гражданам могут вручать повестки. Адвокат Роман Симутин объяснил, что будет, если трижды не явиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП).

По словам адвоката, правоохранители проигнорируют обращение ТЦК и СП с заявлением о том, что военнообязанный трижды не явился по повесткам. Могут открыть уголовное дело, если к заявлению будут прикреплены рапорты, объяснения или акты отказа от получения повестки. Однако следователю нужно будет доказать, что конкретный военнообязанный получил повестку и намеренно уклонился от призыва.

Роман Симутин заявил, что соответствующая процедура требует проведения экспертизы почерка для идентификации подписи, установления обстоятельств, при которых была получена повестка, допрос свидетелей (преимущественно работников ТЦК и СП или правоохранителей), показания которых, как утверждает адвокат, "сомнительны". Он считает, что такой способ не имеет перспективы.

Адвокат отметил, что следователю не нужно будет доказывать обстоятельства получения повестки, проводить экспертизы, если военнообязанного гражданина уже дважды привлекали по ст. 210-1 КУоАП, нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, и он не обжаловал и не отменял постановления в суде. В частности, в таком случае есть повторность правонарушения, что может считаться умышленным уклонением от мобилизации.

Кроме этого, военнообязанного могут признать виновным в уклонении от мобилизации, если после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и вручения повестки он без уважительных причин не явился в назначенную дату в ТЦК.

Напомним, некоторым военнообязанным гражданам нужно самостоятельно явиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки без полученной повестки. Это нужно сделать для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян сообщила, что некоторые граждане могут отказаться от получения повестки. По ее словам, нужно объяснить свой отказ конкретными и обоснованными причинами.