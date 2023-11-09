"Его дееспособность под сомнением": у Зеленского обратили внимание на состояние Путина (видео)

В Офисе президента возникли сомнения относительно того, может ли российский президент Владимир Путин критически относиться к происходящему и "использовать мозг" для анализа событий.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что дееспособность президента Российской Федерации Владимира Путина может быть под сомнением. Об этом он сообщил в интервью "24 Каналу".

"Я просто считаю, что его (Путина, — ред.) дееспособность может быть под сомнением. Я увидел существенное увеличение присутствия в публичном пространстве такого субъекта, как Николай Патрушев (секретарь Совбеза РФ, — ред.) и он комментирует те темы, которые никогда не комментировал", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что Патрушев комментирует не только войну или биолабораторию, но и то, что касается внутриполитического или внутриэкономического процессов в России. По его словам, он ведет себя как "регент при непонятно ком". У Подоляка возникли определенные сомнения относительно дееспособности российского президента, в частности может ли тот критически относиться к происходящему и "использовать мозг" для анализа происходящих событий.

"Он (Путин, — ред.) и так не всегда пользовался серой жидкостью. Но сегодня я увидел существенное увеличение присутствия в публичном пространстве субъекта Патрушева-старшего на нетипичных для него темах. И это дает определенный материал для того, чтобы посмотреть, что происходит в России", — заявил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что он не является сторонником теории, что существует несколько президентов РФ, тогда как настоящий Владимир Путин умер.

Смотрите с 18:40

Напомним, 1 ноября в СМИ сообщили, что российский президент Владимир Путин дистанцируется от других влиятельных россиян, которые считают, что тот "ошибся", вторгшись в Украину в феврале 2022 года. Журналисты со ссылкой на источник, который представили как "бывшего советника украинского парламента Николая Волковского", заявили, что Путин боится "реакции" своих старых союзников, которые столкнулись с негативными экономическими и финансовыми последствиями полномасштабной войны.

3 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что отстранение президента РФ Владимира Путина от власти не решит всех проблем. По его словам, это может создать определенное окно возможностей как для Украины, так и для России.