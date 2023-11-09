Прячутся в рельефе: почему ПВО "пропускает" Shahed на запад Украины, — Игнат (видео)

Местные общины могут самостоятельно снаряжать мобильные огневые группы, которые будут охотиться на "Шахеды", пояснил представитель Воздушных Сил Игнат. Основное оборудование для этих групп — пулемет, прожектор, тепловизор и пикап.

Российские дроны-камикадзе Shahed-136 долетают до западных областей Украины и не попадаются на глаза мобильных групп, которые выслеживают вражеские беспилотники. Причина подобной ситуации — особенности рельефа, которые используют БПЛА ВС РФ. Об этом рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время интервью порталу "Новости.LIVE".

По словам спикера Воздушных Сил, на юге Украины наработали защиту от дронов-камикадзе с учетом того, что местность равнинная. "Уже вроде бы прекратили, потому что начали лучше отрабатывать на этом направлении мобильные огневые группы", — указал офицер. Между тем в западных областях есть определенные проблемы, связанные с ограничениями в их работе.

Во-первых, радиус поражения цели зависит от дальности крупнокалиберного пулемета, то есть — до 2 км, указал Игнат. Во-вторых, россияне используют особую тактику движения БПЛА, которые летят с учетом рельефа.

"Иногда даже половину не удается уничтожить "Шахедов", потому что летят они группой, потом разделяются на подгруппы, потом — по одному, и так летят в разные стороны с разных направлений, прижимаясь к земле. Иногда даже ландшафт местности не позволяет его увидеть: вроде бы гудит, но мобильной огневой группе нужно его прежде всего увидеть визуально и уничтожить".

Чем дальше на запад Украины, отметил Игнат, тем более холмистая местность, есть леса, холмы, горная местность. Поэтому "время на обнаружение БПЛА, его сопровождение и уничтожение значительно сокращается".

Фрагмент топографической карты западных регионов Украины с холмами от 150 до 350 м Фото: topographic-map.com

Также офицер проанализировал ситуацию возле города Стрый во Львовской области, куда во время одного из последних обстрелов долетели российские "Шахеды". Граждане "критиковали", что там "малое количество огневых мобильных групп".

Игнат предложил обратить внимание на гористый рельеф Стрыйского района, напомнил о 2-километровой дальности работы пулемета. После этого предложил экспертам посчитать, сколько должно быть групп, чтобы они "друг на друга находили кругами и перекрывали возможности пролета этих БПЛА".

Офицер отметил, что в областях Украины продолжается наращивание сил ПВО, которым занимаются местные общины. В частности, создаются мобильные огневые группы, которым закупают необходимое оборудование — пикапы, прожекторы, тепловизоры. Кроме того, специальные системы предоставляют партнеры: "понемногу кто-то дает радар, кто-то дает установку, кто-то дает командный пункт. Радар, установка пусковая и командный пункт — это уже фактически подразделение".

Обстрел городов Украины — детали последних ударов РФ

Отметим, с 1 по 6 ноября 2023 года ВС РФ почти ежедневно запускали по Украине стаю дронов-камикадзе Shahed-136. Последняя массовая атака состоялась 6 ноября: тогда насчитали 22 вражеских беспилотника, из которых было сбито 15 шт. Именно тогда российский БПЛА добрался до Одессы: в результате российской атаки получил повреждения национальный художественный музей.

3 ноября состоялся еще один массированный обстрел. При этом дроны долетели до Львовской области и повредили ряд объектов возле города Стрый, Моршин и Яворов. Во Львовской военной администрации объяснили, что БПЛА не удалось сбить, поскольку они "быстро маневрировали".

Напоминаем, эксперт рассказал, что осенью и зимой 2023–2024 гг. ВС РФ будут использовать новую тактику воздушных ударов по Украине. В частности, будут пытаться бить точечно по целям, которые их интересуют.