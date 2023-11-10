Мобилизация в Украине: могут ли ТЦК останавливать авто для вручения повестки
По словам юриста Ростислава Кравца, представители ТЦК и СП не обладают полномочиями для остановки частного транспорта и не могут требовать от граждан предоставить документы для проверки.
В Украине принято решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. В связи с этим военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут получать повестки на призыв в течение указанного периода. Выдача указанных документов может осуществляться представителями ТЦК и СП в различных местах, включая улицы, блокпосты и даже в ТРЦ. Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.
Как подчеркнул юрист, полномочия на остановку автомобилей, проверку документов и осмотр вещей и транспортного средства предоставлены следующим лицам:
- работники Нацполиции;
- СБУ;
- сотрудники Нацгвардии;
- Госпогранслужбы;
- ГМС;
- Гостаможслужбы;
- ВСУ.
В связи с этим представители ТЦК и СП не обладают полномочиями по остановке автомобиля. Кроме того, у них отсутствует право требовать от граждан предоставление документов для проверки.
Что делать, если ваш автомобиль остановили и вручают повестку
Если автомобиль был остановлен или заблокирован, и вам предлагают взять повестку, рекомендуется следовать следующим инструкциям:
- спросить удостоверение;
- не выходить из машины;
- не давать никаких документов;
- снимать на видео все, что происходит на дороге;
- вызвать Нацполицию.
В случае отказа лица от получения повестки, составляется акт об отказе с участием подписей уполномоченных лиц и свидетелей. Этот акт вручается военнообязанному для подписи.
Отказаться от повестки можно:
- если документ выписали с нарушением закона — данные дописывались в частично заполненный бланк повестки;
- если в повестке указаны неверные данные получателя;
- если повестку вручает неуполномоченное лицо, у которого нет печати, или определенные данные вносили без присутствия получателя.
Напомним, некоторым военнообязанным гражданам нужно самостоятельно явиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки без полученной повестки. Это нужно сделать для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.
Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян сообщила, что некоторые граждане могут отказаться от получения повестки. По ее словам, нужно объяснить свой отказ конкретными и обоснованными причинами.