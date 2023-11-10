Удар по Скадовску: СМИ сообщили о гибели российских топ-офицеров (фото)
В момент удара в здании находились военные следователи. По предварительным данным, в результате обстрела погибли 10 российских офицеров, еще 11 получили серьезные ранения.
9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прозвучали взрывы, что в результате привело к ликвидации высокопоставленных офицеров ВС РФ. Об этом сообщает российское медиа Astra 10 ноября.
Отмечается, что "прилет" пришелся на двухэтажное здание на улице Портовой, 59. Предварительно, там дислоцировались российские военные следователи. После атаки здание было полностью уничтожено, а в нем на момент атаки находились представители оккупационных войск.
В результате, как отмечают журналисты, 10 оккупантов погибли, а еще 11 получили серьезные ранения. В каком они сейчас состоянии — неизвестно.
Взрывы в Скадовске 9 ноября: что известно
В четверг, во временно оккупированном городе Херсонской области прозвучали взрывы. Так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил госпитализацию 11 граждан, а также заявил о том, что одна из ракет якобы была перехвачена силами ПВО, а другая попала в частный сектор, где несколько домов получили повреждения.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы. Данные по последствиям обстрела уточняются", — говорится в сообщении.
В то же время, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что ракета приземлилась рядом со зданием бывшего колхоза "Советская Украина". Россияне перекрыли периметр и никого не подпускали к месту инцидента.
Напомним, 17 октября сообщалось, что в Скадовске прогремел взрыв в глубоком тылу ВС РФ — 60 километров от линии фронта. Партизаны указывают, что возможно попадание по месту жительства офицеров ВС РФ.