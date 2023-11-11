ВС РФ атаковали Херсон: снаряд попал в дом депутата, — СМИ (фото, видео)

По информации журналистов, оккупанты попали в дом депутата областного совета от "Европейской солидарности" Игоря Йосипенко. Местные жители в частном секторе насчитали по меньшей мере четыре взрыва.

Днем 11 ноября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по центральной части Херсона. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации в Telegram.

"Около 15:20 российские войска ударили по центральной части Херсона", — говорится в сообщении.

В ОВА рассказали, что российский снаряд попал в многоквартирный дом, в результате чего пострадали два человека. 29-летняя женщина получила ранения головы, шеи и ног средней степени тяжести. Женщину госпитализировали в больницу, где оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно. Также пострадал 53-летний мужчина — у него контузия и травма ноги.

Издание "Мост: Херсон" со ссылкой на депутата областного совета от "Европейской солидарности" Игоря Йосипенко, сообщило, что под обстрелами оказался его дом.

"Его дом в частном секторе был обстрелян около 15:00. Всего тогда прозвучали четыре взрыва", — говорится в сообщении.

В СМИ рассказали, что из-за обстрелов возник пожар в доме, неизвестно, есть ли пострадавшие.

Отметим, что на момент выхода публикации Игорь Йосипенко не комментировал обстрелы в своих социальных сетях.

Игорь Йосипенко: что известно

Игорь Йосипенко — политический и общественный деятель, меценат. В 2020 году его избрали в Херсонский областной совет 8-го созыва от партии "Европейская солидарность". Кроме этого, Йосипенко является основателем и председателем БО "БФ "Украинцы победят".

Игорь Йосипенко

Напомним, ночью 11 ноября российские военные атаковали мирные города Украины с помощью беспилотников и ракет различных типов. Взрывы раздавались в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.

Утром 11 ноября оккупанты направили баллистическую ракету на Киев. Вражескую цель удалось уничтожить на подлете к столице. В Воздушных силах заявили, что враг мог использовать баллистическую ракету "Искандер-М" или зенитную управляемую С-400.