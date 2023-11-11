8 судов с начала вторжения: как Украина ракетами и дронами уничтожала Черноморский флот РФ (фото)

Всего в списке уничтоженных единиц Черноморского флота семь кораблей и одна подводная лодка. Практически все корабли получили критические повреждения и вряд ли вернутся в строй.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Черноморский флот потерял семь кораблей и одну подводную лодку. Об этом 11 ноября сообщила фандрейзинговая платформа UNITED24, которая год назад по инициативе президента Украины Владимира Зеленского начала сбор средств на флот морских дронов.

В списке подбитых или полностью уничтоженных кораблей находятся: крейсер "Москва", большой десантный корабль "Минск", десантный корабль "Оленегорский горняк", десантный корабль "Саратов", корвет "Аскольд", десантный катер класса "Серна", десантный катер класса "Акула", а также подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота РФ был подбит противокорабельными ракетами "Нептун" 13 апреля 2022 года. На следующий день корабль пошел ко дну в 150 км от Одессы.

крейсер "Москва" Фото: ТАСС

Большой десантный корабль "Минск" был подбит в ночь с 12 на 13 сентября 2023 года в результате удара по сухому доку в Севастополе. Корабль получил критические повреждение и практически не подлежит восстановлению. В это же время и в том же месте была уничтожена дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Причем удары были нанесены ракетами класса "воздух-поверхность" Storm Shadow.

Большой десантный корабль "Минск"

Подводная лодка "Ростов-на-Дону" Фото: Минобороны РФ

Примечательно, что подводная лодка была уничтожена в надводном положении. По мнению экспертов из Defence Express, такой вариант был единственным возможным для украинских сил, поскольку подводные лодки обычно являются сверхсложной целью для поражения и для такой задачи необходимо противолодочные корабли.

"Оленегорский горняк" был подбит в результате совместной операции СБУ и ВСУ в бухте Новороссийска. Для реализации боевой задачи был использован морской надводный дрон, начиненный 450 кг тротила. Позже стало известно, что в результате удара в корпусе корабля частично ниже ватерлинии образовалась пробоина диаметром в три метра.

Десантный корабль "Оленегорский горняк" Фото: Минобороны РФ

Десантный корабль "Саратов" был уничтожен в захваченном РФ порту Бердянска 24 марта 2022 года. Тогда Вооруженные силы Украины применили тактическую ракету "Точка-У" — в результате удара на корабле начался масштабный пожар.

Десантный корабль "Саратов" Фото: ТАСС

Корвет "Аскольд" был подбит 4 ноября 2023 года во временно оккупированной Керчи. Эксперты отметили, что по российскому кораблю отработала ракета SCALP-EG, при этом корвет получил критические повреждения очень важных элементов.

Корвет "Аскольд" Фото: РЕН ТВ

И наконец катера класса "Серна" и класса "Акула" пошли на дно 10 ноября текущего года в результате операции украинских сил. Корабли, которые находились в районе поселка Черноморское, были атакованы морскими беспилотниками. Как сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, украинские службы провели чрезвычайно удачную операцию, поскольку данные корабли россияне не смогут заменить.