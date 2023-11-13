Новая тактика: эксперт объяснил, могут ли ВС РФ применить сотни накопленных "Искандеров"

По последним разведывательным данным, Россия накопила 800 ракет, среди которых "Калибры", "Искандеры" и Х-101. Прежде всего, резервы несут угрозу прифронтовым областям Украины.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что Вооруженные силы Российской Федерации будут пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру в одной или нескольких областях. Об этом он сообщил в интервью OBOZ.UA, опубликованном 12 ноября.

"Я считаю, что они сосредоточатся на выбивании энергетической инфраструктуры в какой-то одной, двух или трех областях", — сказал Михаил Жирохов.

Он отметил, что в Российской Федерации изменился ассортимент ракет. В частности, большинство из которых "Искандеры", они не могут поражать цели на большой дальности. По словам Жирохова, эти ракеты не могут атаковать западные и центральные регионы. Прежде всего они несут угрозу прифронтовым областям — Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Российская Федерация накопила 800 ракет, тогда как ракет воздушного базирования, имеющих дальность до 2,5-3 тысяч километров, немного по сравнению с тем, что было в прошлом году или по состоянию на февраль 2022 года, подчеркнул эксперт. По его словам, 800 ракет — это не так много.

"Мы помним, как в октябре прошлого года они выпускали по 100-120 ракет за один раз. То есть 800 ракет — это фактически восемь масштабных пусков", — подчеркнул Жирохов.

Однако он считает, что оккупанты будут пытаться изменить тактику. В том году враг пытался уничтожить всю энергетическую систему во всех областях одновременно, однако им это не удалось, масштабного блэкаута в Украине не было. Сейчас у них недостаточный запас ракет для масштабных атак, поэтому, по мнению Михаила Жирохова, оккупанты будут пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру в одной, двух или трех областях.

"Такой подход, к сожалению, может быть эффективным. Но думаю, что наш Генеральный штаб это понимает, поэтому может перебрасывать системы ПВО на прикрытие конкретных областей, если возникнет такая необходимость", — добавил эксперт.

Напомним, 3 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов сообщил, что Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. По его словам, разведка знает, когда оккупанты планируют начать атаки энергетики.

Тогда же советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет отвечать на удары оккупантов по энергетической инфраструктуре. Он отметил, что в случае необходимости будет страдать не только энергетика Украины, но и России.