"Просил на коленях довезти детей": новые детали мобилизации водителя в Ужгороде

По словам мобилизированного водителя автобуса, он трижды обращался к сотруднику ТЦК с просьбой дать ему повестку в Винницу, так как утром ему нужно было доставить детей на завтрак и на соревнования. Однако его просьба была проигнорирована.

В Ужгороде сотрудники полиции и ТЦК посреди ночи прибыли в местную гостиницу и забрали в военкомат всех мужчин, включая водителя автобуса, который привез детей на соревнования по тхэквондо из Винницы. Подробностями инцидента поделился журналист и отец одного из детей Виталий Павловский в комментарии ТСН.ua 13 ноября.

По словам Виталия, примерно в час ночи в гостиницу приехали 50 сотрудников полиции и военкомата с целью забрать всех постояльцев мужского пола в ТЦК. Журналист отмечает, что многие не соглашались и сочли подобные действия незаконными. По его данным, у мужчин отбирали мобильные телефоны, против некоторых применяли силу.

Виталий отмечает, что мужчина, который привез детей на соревнования, обратился к сотрудникам ТЦК и полиции, пытаясь донести до них, что он является единственным водителем для группы несовершеннолетних из другого города.

По слова журналиста, слова водителя не имели никакого эффекта, поэтому тренеру и детям пришлось искать частных перевозчиков, чтобы добраться из отеля на соревнования.

"Мы понимаем, что идет война, что есть потери, не все мобилизованы и не стоят на военном учете. Но в данном случае ситуацию можно было разрешить, предоставив водителю отсрочку на 3-5 дней. Он просил на коленях о возможности доставить детей домой. Слезно просил, но ему отказали", — рассказал Виталий.

Собеседник издания также отметил, что говорил с руководителем ТЦК. Глава учреждения заявил, что для перевозки детей был нанят водитель, у которого не было "брони".

Что говорит мобилизованный водитель

Водитель автобуса Михаил Полищук в комментарии изданию сообщил, что трижды просил сотрудника ТЦК дать ему повестку в Винницу, так как утром ему нужно было доставить детей на завтрак и на соревнования.

"Мне ответили, что это им не интересно. Мне даже не разрешили зайти в свой автобус взять зарядное устройство для своего телефона. Как законопослушный гражданин я пошел к бусу и меня повезли в ТЦК. Сейчас я мобилизован", — рассказал мужчина.

Что говорят в ТЦК Ужгорода

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что у мужчины отсутствовали законные основания для отсрочки от мобилизации, и он избегал военной службы.

"Во время мероприятий по проверке соблюдения правил воинского учета и выявления граждан, уклоняющихся от мобилизации было выявлено гражданина, который не предоставил информации о пребывании на воинском учете", — говорится в заявлении ТЦК.

Напомним, 9 ноября в центре Львова прохожие сняли момент, как военкомы "паковали" мужчину в машину и один из них пытался помешать съемке. Другие люди в штатском ссорились с ними, пытались им помешать и снимали происходящее на телефоны.