"Подтвердили успехи": ВС РФ продвигаются возле Авдеевки, — ISW (карта)

По сообщению российского военкора, ВС РФ смогли оттеснить украинских военных с нескольких неопределенных позиций в промышленной зоне на южном фланге Авдеевки. Аналитики ISW не нашли этому подтверждения.

Вооруженные силы Российской Федерации имеют успехи возле Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 13 ноября.

"13 ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки и подтвердили успехи", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 10 ноября, оккупанты продвинулись к восточным окраинам Степного, что в трех километрах от Авдеевки. По сообщению Генштаба ВСУ, российская армия осуществила неудачные атаки на юго-восток и юг от Новокалиново, на восток от Первомайского и Новобахмутовки, а также возле Авдеевки и Северного.

Аналитики отметили, что некоторые российские военные утверждали, что возле Авдеевского коксохимического завода и природного отвала на севере Авдеевки продолжаются бои. По информации еще одного российского блогера, украинские военные контролируют половину Авдеевского коксохимического завода, тогда как сообщение о захвате завода россиянами является фейковым. Зато аналитики ISW не замечают заявлений РФ о захвате этого завода.

Кроме этого, российский военкор заявил, что российская армия смогла оттеснить Силы обороны с нескольких неопределенных позиций в промышленной зоне на южном фланге Авдеевки, однако в ISW не нашли этому подтверждения.

Также блогеры РФ утверждали, что ВСУ успешно контратаковали и продвинулись возле Авдеевки 13 ноября, в частности к железнодорожной станции возле Степного и ресторана "Царская охота к югу от города. По сообщению другого российского блогера, украинские военные якобы неудачно атаковали возле Красногоровки.

Авдеевское направление

Напомним, 14 ноября аналитики группы DeepState заявили, что оккупанты продолжают наступать к северу от Авдеевки Донецкой области и имеют успехи в районе Степного. По информации аналитиков, враг пытается пробиться к селу, однако не может там закрепиться.

13 ноября сообщалось, что российские военные пытаются взять Авдеевку штурмом, также оккупанты забрасывают район трупами своих бойцов. По словам журналиста, группы врага заходят на позиции одна за другой, одних штурмовиков ликвидируют — за ними следуют следующие.