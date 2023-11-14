Не будут сбивать самолеты РФ: эксперт объяснил для чего Украине истребители F-16

Украина не получит большое количество истребителей F-16. По мнению научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям Андраша Раца, также самолеты не изменят правила игры.

В основном истребители F-16, которые получит Украина, не будут использоваться для сбивания российских самолетов. Об этом сообщил старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Андраш Рац в комментарии "ТСН.ua".

"Истребители F-16, которые получит Украина, не будут использоваться для сбивания, в первую очередь, российских самолетов. В этой войне ПВО играет доминирующую роль с обеих сторон", — сказал Андраш Рац.

Он отметил, что эти истребители в основном нужны для атак по наземным целям, для сдерживания российских вертолетов и обеспечения безопасности украинского воздушного пространства. По словам Раца, существует мало случаев, когда одна система вооружения решает ход войны. В частности, в 2020 году в азербайджано-карабахской войне беспилотники Bayraktar практически сами уничтожили армию Карабаха.

Андраш Рац отметил, что F-16 не изменят правил игры, однако они будут частью большего комплекса изменений, которые проходит украинская армия. Речь идет об аэродромах, которые есть в Украине с советских времен, воздушные силы, которые продолжают сокращаться почти каждый день из-за изношенности, обслуживания, боевых потерь. Рац рассказал, что в начале полномасштабного вторжения несколько стран Восточной Европы передали Украине советские истребители, однако эти склады уже пусты.

"Больше нет советских истребителей, которые можно было бы закупить и предоставить Украине. Поэтому необходимо изменение типа основного истребителя", — сказал он.

Сотрудник Немецкого совета добавил, что Украина не получит большое количество истребителей, это не будут сотни F-16. Однако самолеты помогут улучшить ситуацию, защитят украинские сухопутные войска от российских ударных вертолетов.

Напомним, 9 ноября полковник ВСУ Петр Черник рассказал Фокусу, что истребители F-16 смогут достать до позиций врага на расстоянии до 900 километров. По его словам, для самолетов подходят ракета AGM-158 JASSM.

13 ноября военный аналитик Александр Коваленко сообщил Фокусу, что истребители F-16 могли бы уничтожать российские самолеты еще до того, как они окажутся в локациях для сброса авиабомб. Он отметил, что для этого могут использовать ракеты AIM-120 AMRAAM с дальностью более 100 км.