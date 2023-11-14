"Попались на крючок": Игнат отрицает начало подготовки пилотов F-16 в Румынии (видео)

По словам представителя Воздушных Сил, украинским журналистам стоит помнить о медиаграмотности и медиагигиене, когда они публикуют подобные новости.

В Румынии в специальном новом учебном центре пилоты Сил обороны должны учиться летать на истребителях F-16. Однако сообщения СМИ об этом не соответствуют действительности. Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что подготовка в центре до сих пор не началась. Объяснения офицера прозвучали в эфире "Мы — Украина".

Игнат посоветовал журналистам вспомнить о "медиаграмотности и медиагигиене". Отметил, что они "попали на крючок", говоря об учебном центре в Румынии и передаче F-16 от Нидерландов. Офицер Воздушных Сил в прямом эфире телеканала отметил, что он на такие утверждения "улыбается". После этого опроверг информацию и растолковал реальное положение вещей.

Первый тезис касался заявления журналиста по F-16 от Нидерландов. По словам Игната, Нидерланды получили современные самолеты F-35, поэтому им нужно избавиться от старых F-16 — чтобы не тратить средства на их содержание. Именно по этим причинам пять самолетов передали в Румынию, а не потому, что они предназначены для обучения украинских пилотов.

"Нидерланды переходят на F-35 и им нужны инструкторы и наземный состав. За F-16 теперь не нужно платить средства на содержание, тем более — на зимнее обслуживание. Поэтому они как можно быстрее передали их в Румынию и отрапортовали — вот мы свои обязательства выполнили".

Второй тезис касался деятельности Европейского учебного центра на 86-й военно-воздушной базе Фетешти Вооруженных Сил Румынии. Игнат отметил, что центра не существует — только начали строить фундамент.

"Будущий центр — формируется. Там фундамент только залили, насколько я слышал. В одной из локаций есть взлетно-посадочная полоса. Да, там можно летать, но пока не идет никакой речи об обучении украинских пилотов", — заявил Игнат.

Спикер Воздушных Сил подытожил ситуацию с Румынией, что "дурак мыслью богатеет". Однако все же назвал, где украинские пилоты реально обучаются на F-16 — в Дании, Великобритании, США. Также технические специалисты готовятся в ряде других стран — названия не уточнил. Тогда как в Румынии центр будет строиться не менее года, и туда постепенно действительно будут передавать самолеты из Нидерландов (18 шт.).

F-16 для Украины — детали

Отметим, летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд стран Европы и собрал так называемую "самолетную коалицию". В рамках договоренностей, есть шанс получить около 42 истребителей F-16 от Нидерландов. Также получили подтверждение, что допустят к обучению украинских пилотов в Дании и Германии — об этом сказал тогдашний министр обороны Алексей Резников.

В ноябре Юрий Игнат сообщил, что возможный срок обучения пилотов — до конца весны 2024 года. Не раньше этого периода истребители окажутся в Украине.

Между тем российские военные уже сообщили, будто истребители пересекли украинскую границу в разобранном состоянии. По их словам, ВСУ уже имеют пять самолетов. Генштаб ВСУ не комментировал заявления военкоров.

Напоминаем, 14 ноября Игнат объяснил, почему украинские силы ПВО пропускают баллистические ракеты, летящие на Харьков, но сбивают те, которые летят на Киев. Также ранее он указал, что нужно сделать, чтобы российские дроны-камикадзе Shahed-136 не долетали до Львовской области.