Уроженцы Луганска: прокуратура идентифицировала убийц писателя Владимира Вакуленко (фото)

Тело писателя с огнестрельными ранениями похоронили по требованию солдат ВС РФ на Изюмском кладбище под номером 319.

Детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации Изюма расстреляли из пистолета Макарова пророссийские боевики "ЛНР" с позывными "Лев" и "Удод". Первый отдал приказ стрелять, второй — выстрелил. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, боевики дважды приходили к Вакуленко. 24 марта 2022 года писателя вместе с 14-летним сыном забрали из дома, чтобы склонить к сотрудничеству, через два дня — мужчину похитили и убили.

Убийство Владимира Вакуленко — новые детали расстрела

По информации облпрокуратуры, в результате полученных огнестрельных ранений Владимир Вакуленко скончался на месте.

"Его тело с документами нашли вдоль дороги вблизи АЗС, расположенной на автодороге из Изюма в направлении Капитоловки", — добавили в прокуратуре.

Тело писателя с огнестрельными ранениями похоронили по требованию солдат ВС РФ на Изюмском кладбище под номером 319.

Также боевиков подозревают в похищении, пытках и убийстве еще трех жителей Изюмщины. "Льва" и "Удода" планируют объявить в розыск. Им грозит пожизненное лишение свободы

Как также рассказывал отец расстрелянного Владимира, после оккупации к ним в дом ворвались пророссийские боевики "ЛНР" и провели обыск, а затем писателя и его ребенка отвезли на "допрос". После избиения их отпустили домой.

На следующий день к дому приехали вооруженные лица с шевронами "Z", которые увезли Владимира в неизвестном направлении. С тех пор, по словам отца, писателя никто не видел живым.

Напомним, российские оккупанты также убили в Херсоне главного дирижера Херсонского музыкального драмтеатра Юрия Керпатенко.