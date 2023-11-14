"Я не обещал": ЕС не достигнет цели в 1 миллион снарядов для Украины, – Писториус

По словам министра обороны Германии, некоторые голоса в ЕС призывали быть осторожными, ставя амбициозные цели касательно военной помощи Украине.

Европейский Союз не успеет поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус на встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе 14 ноября, пишет Reuters.

Борис Писториус заявил, что цель поставке Украине миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев была поставлена в связи с острой и постоянной потребностью Украины в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах. При этом министр усомнился в реалистичности этой задачи.

"Я не обещал 1 миллион снарядов, и это было сделано специально. Правильнее было бы спросить, был ли 1 миллион вообще реальной целью", — объяснил Писториус.

Глава Минобороны Германии отметил, что некоторые голоса предупреждали, что с подобными обещаниями нужно быть осторожными, так как средства на упомянутое количество боеприпасов есть, но нужно также соответствующее производство. По словам министра, эти опасения подтвердились.

"Можно с уверенностью предположить, что до 1 миллион снарядов дело не дойдет", — сказал глава оборонного ведомства.

Как отмечают журналисты, некоторые официальные лица утверждали, что постановка амбициозной цели была оправдана, так как побуждала страны размещать заказы, а компании – инвестировать в наращивание производственных мощностей

Комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон отметил, что оружейные компании добиваются прогресса в увеличении объемов производства. По его оценкам, задача по наращиванию европейского производства 155-миллиметровых снарядов до 1 миллиона единиц в год будет выполнена.

Напомним, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что страны ЕС готовы выделить новую военную помощь ВСУ — миллион боеприпасов к артиллерии.

Позже, 30 августа, министр обороны Эстонии Ханно Певкура заявил, что программа ЕС по передаче Силам обороны Украины артиллерийских снарядов продвигается медленно. По его словам, из обещанного миллиона украинские военные получили только 226 тысяч.