Из обещанного миллиона снарядов Украина получила от ЕС менее четверти, – Минобороны Эстонии

Глава эстонского оборонного ведомства отметил, что Евросоюз выделил украинским военным 226 тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках проекта по доставке миллиона снарядов.

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Программа Европейского союза по передаче Силам обороны Украины 1 миллиона артиллерийских снарядов продвигается медленно. Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкура, пишет портал Tagesschau 30 августа.

По словам главы эстонского оборонного ведомства, из обещанного ЕС миллиона Украина пока получила только 226 тысяч. Он отметил, что союзникам Киева еще многое предстоит сделать в этом направлении.

Ханно Певкур указал на то, что на данный момент Украина ежедневно производит примерно 6 тысяч снарядов, в то время как дневной показатель РФ может доходить до 60 до 70 тысяч.

При этом министр подчеркнул, что западные боеприпасы обладают более высокой точностью.

Глава Минобороны Эстонии также высказался об контрнаступлении, отметив, что украинцы движутся "сантиметр за сантиметром" и продвигаются в направлении Токмака. Он отметил, что, если ВСУ освободят Токмак, то пути снабжения российских войск могут быть отрезаны.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур на неформальной встрече министров обороны стран ЕС, состоявшейся 29-30 августа в испанском Толедо, заявил о необходимости увеличить расходы на оборону и поддержку Украины.

Ранее, 9 мая, страны Европейского союза заявили о готовности выделить Украине новую военную помощь — миллион боеприпасов к артиллерии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приоритетной задачей обеспечить ВСУ артиллерийскими снарядами.

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