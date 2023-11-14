"Умирают ежедневно": в Якутии военком потребовал отправлять на войну по 500 жителей в неделю

По словам военного комиссара Александра Авдонина, россияне на Дальнем Востоке не откликаются на призывы к мобилизации, поэтому план выплняется на треть.

В российской Якутии военный комиссар Александр Авдонин заявил о необходимости направлять на участие в войне в Украине до 15 жителей от каждого района еженедельно до конца текущего года. Это заявление прозвучало на закрытом заседании правительства региона в сентябре и было опубликовано фондом "Свободная Якутия", сообщает "Крым. Реалии" ("Радио Свобода").

Авдонин отметил, что на сентябрь уровень добровольцев в Якутии оказался самым низким среди регионов Дальневосточного федерального округа России. Он также подчеркнул, что план по набору добровольцев выполнен на треть. Например, в Аланском улусе поставленная задача на конец года — набрать 176 добровольцев, но на данный момент только 36 человек откликнулись. Аналогичная ситуация с недостатком добровольцев и в Якутске.

Военный комиссар настаивал на более строгих мерах по вербовке, указывая на возможные последствия со стороны Минобороны России и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который следит за процессом.

Авдонин подчеркнул необходимость продолжать отправлять людей на фрон, утверждая, что конфликт еще не завершен. Он отметил, что, несмотря на утверждения о снижении напряженности на фронте, реальность такова, что оккупанты в окопах умирают ежедневно.

"Контрнаступ" ни черта не остановился. Ребята гибнут в окопах каждый день", — заявил Авдонин.

Напомним, 9 ноября Дмитрий Медведев похвастался темпами мобилизации в ВС РФ. Под оружие поставили 400 тысяч человек.

Днем ранее, 8 ноября, стало известно, что Кремль не будет отпускать из рядов ВС РФ мобилизованных до конца полномасштабной войны РФ против Украины.