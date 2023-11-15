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ВС РФ ракетой разрушили целый подъезд дома в Донецкой области: есть жертвы (фото, видео)

Диана Бондаренко
Оккупанты атаковали дом в Донецкой области

Спасатели нашли тело погибшей женщины. Под завалами может находиться еще один человек, рассказали в МВД.

Ночью 15 ноября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома", — сказал Игорь Клименко.

Он отметил, что на месте обстрела работники ГСЧС и полицейские спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в больницу. Кроме этого, на четвертом этаже спасатели помогли выбраться из поврежденной квартиры трем людям, в том числе и ребенку.

По словам Игоря Клименко, под завалами нашли тело женщины, вероятно, под руинами может быть еще как минимум один человек.

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Исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз рассказал, что за минувшие сутки 14 ноября российские военные ранили трех жителей Селидово. С начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 1770 жителей Донецкой области и ранили 4304.

"Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи", — добавил Игорь Мороз.

Напомним, ночью 14 ноября российские военные атаковали мирные города Украины. Для этого враг использовал ударные дроны, баллистическую и управляемую авиационную ракеты. Силы и средства Воздушных сил вместе с противовоздушной обороной Сил обороны уничтожили семь беспилотников Shahed-136/131. Однако звуки взрывов слышали жители в Днепропетровской, Хмельницкой и Харьковской областях.

14 ноября в Министерстве энергетики Украины рассказали, что в результате вражеских обстрелов пострадали электросети шести областей. На шахте в Донецкой области произошел перепад напряжения, в результате чего начался пожар, в тот момент под землей находилось 45 горняков.